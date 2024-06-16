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Gündem Birleşik Arap Emirlikler'nin ardından Suudi Arabistan... Erdoğan'dan kritik hamle
Gündem

Birleşik Arap Emirlikler'nin ardından Suudi Arabistan... Erdoğan'dan kritik hamle

Yeniakit Publisher
2024-06-16 19:10:00 -
Birleşik Arap Emirlikler'nin ardından Suudi Arabistan... Erdoğan'dan kritik hamle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'ın ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüşmesinde, kan ve gözyaşının hakim olduğu işgal altındaki Filistin topraklarında, barış ve huzur içerisinde yaşanan bayramlara kavuşma dileğini ifade etti.

SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENSİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İslam aleminin bu zor zamanlarda birliğinin önemli olduğunu belirtirken, Suudi Arabistan'ı Gazzeli şehit ve yaralı ailelerinden oluşan 1000 kişiyi hac için ülkelerinde ağırlama kararından dolayı tebrik etti.
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