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Ekonomi Birleşik Arap Emirlikleri ve Kamboçya ülkesi arasında petrol ticareti: milyar dolar değerinde anlaşmasını duyurdu
Ekonomi

Birleşik Arap Emirlikleri ve Kamboçya ülkesi arasında petrol ticareti: milyar dolar değerinde anlaşmasını duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-02-08 20:26:00 - 2024-02-08 20:35:08
Birleşik Arap Emirlikleri ve Kamboçya ülkesi arasında petrol ticareti: milyar dolar değerinde anlaşmasını duyurdu

BAE ve Kamboçya arasındaki ticari ilişkiler güçleniyor: Kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması yürürlüğe girdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Kamboçya Krallığı arasında imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması yürürlüğe girdi.

Bu anlaşma, ticaret akışlarını artırmayı, stratejik yatırım fırsatları sağlamayı ve her iki ülkede ekonomik çeşitliliği teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Anlaşma, gümrük vergilerinin kaldırılması veya azaltılmasını içermekte olup, ticaretin önündeki gereksiz engellerin kaldırılması ve hizmetlerin dışa açılmasının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Gümrük vergileri üzerinde yapılan düzenlemelerle birlikte, anlaşma kapsamında malların ve ürünlerin %92'sinden fazlası üzerindeki gümrük vergilerinin ortadan kaldırılması öngörülmektedir.

Bu anlaşma, BAE ile Kamboçya arasındaki petrol dışı ticaretin 2030 yılına kadar yıllık bir milyar dolara ulaşmasını hedeflemektedir. 2023 yılının ilk dokuz ayında yaşanan artan ikili ilişkiler, bu kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasının imzalanmasının temelini oluşturmuştur.

Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Kamboçya ile imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın uygulamaya konulmasının, dış ticaret gündemlerinde önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, ASEAN bölgesindeki güçlü bir ortakla ikili ilişkilerin güçlenmesine katkı sağladığını belirtmiştir.
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amboçya Ticaret Bakanı Cham Nimol ise, BAE ile Kamboçya arasındaki bu anlaşmanın iki dost ülke için benzersiz olduğunu ve Arap dünyası ile Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) arasındaki bağları güçlendireceğini ifade etmiştir. İki bölgenin dünyanın en gelişmiş ve canlı bölgeleri arasında kabul edildiğini belirterek, ortak büyüme için keşfedilecek birçok fırsat bulunduğunu vurgulamıştır.

Anlaşma ayrıca, lojistik hizmetler, altyapı, seyahat, turizm ve yenilenebilir enerji gibi öncelikli sektörlerdeki yatırım akışlarını hızlandırmayı amaçlamaktadır. İki ülke arasındaki doğrudan yabancı yatırımların değerinde artış beklenirken, bu anlaşmanın iki ülke ekonomileri arasındaki iş birliğini güçlendirmesi beklenmektedir.

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