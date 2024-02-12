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Dünya Birleşik Arap Emirlikleri Filistin hamlesini dünyaya duyurdu
Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri Filistin hamlesini dünyaya duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-02-12 18:42:00 -
Birleşik Arap Emirlikleri Filistin hamlesini dünyaya duyurdu

Birleşik Arap Emirlikleri, terör devleti İsrail'in kanlı saldırılarının hedefindeki Filistin ile ilgili hamlesini dünyaya duyurdu.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Birleşik Arap Emirlikleri, Gazze'deki sağlık sektörünün ihtiyaçlarını karşılama çabalarının bir parçası olarak, tam donanımlı 10 ambulansın Mısır Refah sınır kapısından Gazze Şeridi'ne giriş yaptığını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre; BAE'nin bu adımı, Gazze Şeridi'nde yaralıları taşımak üzere faaliyet gösteren araçların çoğunun hasar görmesinin ardından ortaya çıkan acil ambulans ihtiyacına yanıt olarak geldi.

Bu araçlar, Filistin halkının acılarını hafifletmek ve Gazze Şeridi'nde giderek artan zorluklarla karşı karşıya olan sağlık sistemini desteklemek için Emirlik sahra hastanesine ve diğer sağlık tesislerine hizmet verecek.
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BAE tarafından Şanlı Şövalye 3 insani yardım operasyonu aracılığıyla sağlanan yardım, 154 kargo uçağına ek olarak gönderilen 435 kara kamyonu ve gemi yüküyle 10.575 tondan fazla oldu.

Gazze'deki sahra hastanesi tarafından kabul edilen vaka sayısı 3.902'ye ulaştı. BAE ayrıca günde 1,2 milyon galon üretim kapasitesine sahip 6 su tuzdan arındırma tesisi kurarak Gazze sakinlerine doğrudan fayda sağlamıştır.

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