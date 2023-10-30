Birini kınıyor birini tespit ediyor! İşte CHP’nin ahlaksızlığı

İşgalci İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze'de günlerdir çocuk-kadın demeden sivillerin üzerine bomba yağdırırken mazlumlar için yine en güçlü ses Türkiye'den çıktı. 75 yıldır barbar Yahudiler tarafından işgal edilen topraklarını ve kutsal mekanları korumak için 'Aksa Tufanı' operasyonu ile mücadele başlatan Hamas, Batı tarafından 'terör örgütü' olarak görülse de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları İslam ülkelerine de cesaret verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas mücahitler grubudur!

Gazze'ye yönelik bombardımanın ilk anından itibaren katil İsrail'e tepki gösteren ve Filistin için yoğun bir diplomasi sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde grup toplantısında yaptığı konuşmada "Hamas terör örgütü değil, kurtuluş ve mücahitler grubudur" dedi.

CHP yine 'muhalefet' oldu

Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, milyonlarca kişinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirdiği Filistin'e destek mitingi Avrupa'da ses getirirken CHP ise her zamanki gibi 'hiçbir şey yapmadan' yine kendine düşen görevi yerine getirerek 'muhalefet' yaptı.

CHP'de koltuk kavgasını başlatmasının ardından, Kılıçdaroğlu'nun fonunu kestiği Halk TV'de kendisine söz hakkı tanınan CHP'li Özgür Özel, Filistin topraklarında barış için canhiraş bir şekilde diplomasi yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Özgür Özel'den rezil sözler

Özel, canlı yayında kendisini rezil eden ve CHP'nin ahlaksızlığını ortaya koyan konuşmayı ise Erdoğan'ı hedef aldıktan sonra kendi kendine sorduğu 'Siz olsaydınız ne yapardınız?' sorusuna verdiği cevapla yaptı:

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Hamas terörünü çok net bir şekilde kınamak lazım. İsrail'in devlet terörünü tespit etmek lazım.

Toprakları için mücadele edenleri 'terör örgütü' ilan edip kınanması gerektiğini savunan Özel, sivillerin üzerine bomba yağdırıp bebekleri 'terörist' ilan eden İsrail'in ise saldırılarını tespit etmek gerektiğini söyleyerek CHP'nin siyasetteki ahlaksızlığını da gözler önüne serdi.

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