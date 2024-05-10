Birinci Osmaniye-Kadirli Edebiyat günleri başlıyor

Fuar, Türkiye'nin önde gelen yayınevlerinin yanı sıra tanınmış yazarlarını da ağırlayacak. Etkinlik süresince, ziyaretçilere edebiyatın farklı yönlerini keşfetme ve sevdikleri yazarlarla doğrudan etkileşimde bulunma fırsatı sunulacak. Edebiyat Günleri, kitap okuma kültürünü teşvik etmek ve Yaşar Kemal’in edebi mirasını onurlandırmak amacı taşıyor.

Etkinlik, Kadirli’de edebiyatın ve kültürün coşkusunu yaşamak isteyen herkes için kaçırılmaz bir fırsat sunuyor. Ayrıca, düzenlenecek atölye çalışmaları, yazar okumaları, panel tartışmaları ve sergiler gibi çeşitli aktivitelerle zenginleştirilmiş bir program, katılımcılara edebiyat dünyasının kapılarını aralayacak.

Osmaniye Valiliği ve DS Kitap'ın işbirliğiyle hayata geçirilen bu etkinlik, Kadirli'nin kültürel ve ekonomik hayatına önemli katkılar sağlarken, bölge halkının kültürel etkinliklere erişimini de artıracak. "Birinci Osmaniye-Kadirli Edebiyat Günleri", her yaştan ve her kesimden kitap severleri Kadirli'ye davet ediyor.



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