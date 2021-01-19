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Eğitim Birinci dönem karne sorgulama nasıl yapılır e okul karne notları
Eğitim

Birinci dönem karne sorgulama nasıl yapılır e okul karne notları

Karne notu öğren | Koronavirüs salgını sebebiyle öğrenciler 2020-2021 eğitim öğretim yılının büyük bölümünü uzaktan eğitimle geçirdi. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler ve veliler yarıyıl tatiline kısa bir süre kala karne notlarının nasıl öğrenileceğini araştırmaya başladı. Peki, karne verilecek mi? E karne nasıl görüntülenir | E karne ekranı

Yeniakit Publisher
2021-01-19 12:07:00 -
Birinci dönem karne sorgulama nasıl yapılır e okul karne notları

E karne indir  | Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı mücadele devam ediyor. Ülkemizde alınan tedbirler vaka sayılarında düşüşü sağladı. Milyonlarca öğrenci okullarına kavuşacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Yarıyıl tatili öncesi hem veliler hem öğrenciler karne dağıtılıp dağıtılmayacağını merak ediyor. İnternetten karne notu nasıl öğrenilir?

Birinci dönem karne sorgulama nasıl yapılır e okul karne notları

Karne notları e okul üzerinden öğrenilebiliyor. E okul sistemine web tarayıcısından ya da uygulamadan giriş yapmanız gerekiyor. Veli bilgilendirme sistemini seçip öğrenci TC kimlik numarası ve okul numarasını girip sisteme ulaşabilirsiniz.

Açılan ekranın sol kısmında not bilgisi ve e karne seçenekleri bulunuyor. E karneden hem karne notlarına hem de öğrencinin aldığı belgelere ulaşabilirsiniz.

Bu yıl pandemi sebebiyle öğrencilere karne dağıtılamıyor. Öğrenciler karnelerine online olarak ulaşabilecek. Karne notları derslere katılımları, performans ödevleri gibi durumlar değerlendirilerek veriliyor.

E OKUL KARNE NOTU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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