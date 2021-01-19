Öğretmen karne görüşleri örnek | 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos Pazartesi günü başladı. 21 Eylül itibariyle kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. Son olarak 2 Kasım’da 5. ve 9. sınıflar okullarına döndü. 6.,7.,10. ve 11. sınıflar okullarına dönmeden artan vakalar sebebiyle yüz yüze eğitim 20 Kasım’da iptal edildi. Uzaktan eğitim 22 Ocak Cuma günü sona erecek ve yarıyıl tatili başlayacak. Öğrenciler birinci dönem karnelerine alamayacak, e okul üzerinden e karnelere ulaşabilecekler. Bu sebeple öğretmenler, karne görüşü için neler yazabileceklerini internette araştırıyor. İşte, örnek karne görüşleri…

Birinci dönem karne görüşleri ortaokul

22 Ocak Cuma günü uzaktan eğitim sona erecek ve 3 haftalık yarıyıl tatili başlayacak. İkinci ara tatil ile yarıyıl tatili birleştirildiği için öğrenciler üç haftalık tatil yapacak. 15 Şubat Pazartesi günü ise ikinci yarıyıl başlayacak. 15 Şubat’ta hangi sınıfların yüz yüze eğitime geçeceği ise henüz belli değil.

Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ettiği için notları derse katılım üzerinden verilecek. Öğrencilere karne dağıtılmayacak. Sınavlara katılamayan, okullarına hasret kalan öğrencilere e karne ile moral vermek isteyen öğretmenler ise görüş kısımlarına ne yazmaları gerektiğini araştırıyor.

Öğretmenlerin yazacağı görüşlerde mutlaka öğrencisinin ismine yer vermesi. Onun duygularına hitap etmesinin önemli olduğu ifade ediliyor. Pandemi sebebiyle evlerinden çıkamayan çocuklara moral olmak, onları okumaya teşvik etmek ise yazılacak görüşlerden geçiyor.

“Uzaktan eğitim okuldaki gibi değil. Arkadaşların ve sen büyük bir başarıya imza attın. Telefon, tablet ya da bilgisayarla nasıl olursa olsun derslere katılım gösterdi. Azminin farkındayım. Okuduğun kitaplar, derse katılımların çok başarılı bir öğrenci olduğunun kanıtı. Dilerim hayatın boyunca çok başarılı ve mutlu olursun. Umarım ikinci dönemde okulumuzda bir arada olabiliriz.”

“Televizyon, bilgisayar başında derslere katılmak son derece zor. Okuldaki kadar etkin olamasak da derslere katılımın sebebiyle sana teşekkür ederim. İkinci dönemde okulumuzda buluşursak çok daha başarılı olacağını biliyorum. Tatilde bol bol kitap okumayı unutma.”