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Gündem

Birilerinin uykularını kaçıracak analiz: Türk ordusu Sirte ve Bingazi'yi ele geçirirse...

Türkiye'nin Libya'daki başarısı dünyada yankılanmaya devam ediyor. Bölgedeki son gelişmelere ilişkin hazırlanan analizde "Türk Silahlı Kuvvetleri Sirte ve Bingazi'yi ele geçirirse, Libya'da ve bölgede oyunun kuralları olağanüstü şekilde değişir" ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 17:11:00 -
Birilerinin uykularını kaçıracak analiz: Türk ordusu Sirte ve Bingazi'yi ele geçirirse...

MK Bhadrakumar, Asia Times'da Doğu Akdeniz ve Libya'da yaşanan son gelişmelerle ilgili çarpıcı bir analizde bulundu.

UMH, bölgesel kontrolünü ikiye katladı

Analizde Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Türkiye'nin desteğiyle bölgesel kontrolünü ikiye katladığını bildirildi.

Rusya'nın Libya'daki askeri üs kurma girişimlerinin ABD ve NATO'yu rahatsız ettiği vurgulanan yazıda Rusya'nın Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin bölgedeki tarihsel üstünlüğüne meydan okuduğu ifade edildi.

'Sirte ve Bingazi ele geçirilirse...'

Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından bu yana görülmemiş bir hareketle Türkiye'nin Akdeniz'i geçtiği belirtilen analizde "Türk Silahlı Kuvvetleri Sirte ve Bingazi'yi ele geçirirse, Libya'da ve bölgede oyunun kuralları olağanüstü şekilde değişir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Star.com.tr

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