Birileri çıldıracak! Erdoğan ve Bahçeli'den KKTC'ye ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Kasım'da MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte KKTC'de törene katılacaklarını ve kapalı Maraş bölgesinde topluca bir piknik yapacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan ve Bahçeli'den kapalı Maraş'ta piknik

KKTC'de yapılan seçimlerden memnun olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Şükürler olsun seçim yapıldı ve Türkiye'yi seven kabullenen bir kardeşimiz Cumhurbaşkanı oldu. Ayın 15'inde Sayın Bahçeli'yle birlikte inşallah KKTC'de törenlere katılacağız ve kapalı Maraş bölgesinde topluca bir piknik yapacağız." ifadelerini kullandı.