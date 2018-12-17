Biri üst düzey, 23 terörist öldürüldü

İç güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada biri sözde üst düzey 23 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 10-17 Aralık'ta 2 bin 404 operasyon düzenlendi.

Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptıkları, örgütlerle irtibatlı oldukları gerekçesiyle 751'i terör (PKK/KCK 266, sol 23, DEAŞ 41, FETÖ/PDY 421), 3 bin 351'i uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından, 226'sı düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere 4 bin 328 kişi gözaltına alındı.

Biri üst düzey... 23 terörist etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonlarında, mavi kategoride aranan terörist Ayşenur İnci'nin de aralarında bulunduğu biri sözde üst düzey 23 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda 12 ilde 42 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi, 13 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi, 482 kilogram patlayıcı, 20'si ağır ve uzun namlulu 29 silah, 28 el bombası ile 7 bin 499 muhtelif mühimmat ele geçirildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele

Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen 2 bin 356 operasyonda 605 kilogram esrar, 247 kilogram eroin, 48,5 kilogram afyon, 14,23 kilogram metamfetamin, 86 bin 399 captagon, 64 bin 751 ecstacy, 261 bin 693 sentetik ecza, 42 kök kenevir bitkisi ile 274 bin 628 paket gümrük kaçağı sigara ile 11 ton 787 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Siber suçlarla mücadele kapsamında 201 kişi hakkında yasal işlem

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleriyle iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 233 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 201 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

Düzensiz göçle mücadele

Ekiplerce, 547'si denizlerde olmak üzere 3 bin 821 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan yurda girmelerine ve yurt dışına çıkmalarına aracılık eden 226 organizatör gözaltına alındı.