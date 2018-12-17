0553 313 94 23

Biri üst düzey, 23 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, teröristlere nefes aldırmayan güvenlik görevlilerinin, son bir hafta içerisinde biri üst düzey olmak üzere 23 teröristi etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 09:20
Biri üst düzey, 23 terörist öldürüldü

İç güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada biri sözde üst düzey 23 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 10-17 Aralık'ta 2 bin 404 operasyon düzenlendi.

Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptıkları, örgütlerle irtibatlı oldukları gerekçesiyle 751'i terör (PKK/KCK 266, sol 23, DEAŞ 41, FETÖ/PDY 421), 3 bin 351'i uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından, 226'sı düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere 4 bin 328 kişi gözaltına alındı.

Biri üst düzey... 23 terörist etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonlarında, mavi kategoride aranan terörist Ayşenur İnci'nin de aralarında bulunduğu biri sözde üst düzey 23 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda 12 ilde 42 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi, 13 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi, 482 kilogram patlayıcı, 20'si ağır ve uzun namlulu 29 silah, 28 el bombası ile 7 bin 499 muhtelif mühimmat ele geçirildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele

Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen 2 bin 356 operasyonda 605 kilogram esrar, 247 kilogram eroin, 48,5 kilogram afyon, 14,23 kilogram metamfetamin, 86 bin 399 captagon, 64 bin 751 ecstacy, 261 bin 693 sentetik ecza, 42 kök kenevir bitkisi ile 274 bin 628 paket gümrük kaçağı sigara ile 11 ton 787 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Siber suçlarla mücadele kapsamında 201 kişi hakkında yasal işlem

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleriyle iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 233 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 201 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

Düzensiz göçle mücadele

Ekiplerce, 547'si denizlerde olmak üzere 3 bin 821 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan yurda girmelerine ve yurt dışına çıkmalarına aracılık eden 226 organizatör gözaltına alındı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 09:20
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. İç güvenlik operasyonları
  3. Terörle Mücadele

YORUM YAZ

  • KAMİLKAMİL43 dk önce
    ELLERİNE SAĞLIK YİĞİTLERİN...YILLARCA SABAH HABERLERİNDE KAHVALTI YERİNE ŞEHİT HAVADİSLERİ YEDİRENLER 'GÜN DÖNDÜ-BAŞAK DÖNDÜ-VAKİT GELDİ HESAP DÖNDÜ' MİSALİ DERDERST EDİLDİLER...ELHAMDÜLİLLAH..,SECDE MAKAMINDAYIZ VESSELAM...

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Sisler içindeki İshak Paşa Sarayı görüntüsüyle büyülüyor
  1. Sisler içindeki İshak Paşa Sarayı..
  2. Gram altın, haftaya yükselişle başladı
  3. Sanayi üretim endeksi (2)
  4. Balıkesir merkezli 14 il ile KKTC'de..
  5. Asya borsaları
  6. 17-25 Aralık darbe girişiminin..
  7. İş gücü istatistikleri (1)
  8. Buz pateni: Kısa Mesafe Challenge..
  9. Sanayi üretim endeksi (1)
  10. Muğla'da yangın: 1 ölü
  11. Ciro endeksleri arttı
  12. YHT kazasında sıcak gelişme! Adliyeye..
  13. Anadolu Efes'in konuğu Buducnost VOLI
  14. Arkas Spor Rusya deplasmanında
  15. Ankara'da FETÖ operasyonu: 64 gözaltı..
  16. 5 yılın sonu: “Evlerine ateşler..
  17. Suudi Arabistan'dan ABD Senatosu'nun..
  18. İşsizlik oranı eylülde geçen yılın..
  19. İşsizlik rakamları açıklandı
  20. Sanayi üretimi ekimde bir önceki aya..
Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine meydan okudu
FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine meydan okudu

Günün Karikatürü

15 Aralık 2018
ABD’den Türkiye’de ‘Göç’ ve ‘İskan’ oyunu
ABD’den Türkiye’de ‘Göç’ ve ‘İskan’ oyunu
Diyanet’e iftira belgelendi! Görüntüyü çarpıtmışlar
Diyanet’e iftira belgelendi! Görüntüyü çarpıtmışlar