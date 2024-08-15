Biri laiklik yerle bir diyor diğeri laiklik aldı başını gitti diyor! Karşıt kardeşlerin manşet buluşması tam ibretlik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti 23 yaşına girerken karşıt kardeşler Cumhuriyet ve Milli Gazete'nin manşetleri tepki çekti. Biri 'laiklik yerle bir' derken diğeri 'laiklik aldı başını gitti' dedi.
RECEP YEŞİL
Milletin partisi AK Parti 23 yaşına girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti, yaptığı hizmetlerle milletin gönlünde taht kurarken Türkiye siyasetinin son çeyrek asrına damga vurdu.
Karşıt kardeşlerin manşetleri tam ibretlik
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin deyimiyle 'Zillet' olan Millet İttifakı'nın ortakları CHP ve Saadet Partisi'nin yayın organlarının AK Parti ile ilgili attıkları manşetleri ise ibretlikti.
Cumhuriyet AK Parti'yi laiklik ve İslam üzerinden eleştirirken, İslam değerlere önem verdiğini iddia eden Milli Gazete de AK Parti'nin bunda yetersiz kaldığını öne sürerek eleştirdi.
Milli Gazete'nin karşıt kardeşi Cumhuriyet'in şikayet ettikleri şeylerin tam tersini söyleyip AK Parti'yi eleştirmesi tepki çekti.
Gündem
Türkiye’nin gururu mazlumların umudu AK Parti 23 yaşında! Devleti ve milleti barıştıran parti