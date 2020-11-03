Biri Hristiyan biri Müslüman! Belarus Macron’a tepki gösterirken BAE’den destek geldi

Müslümanların Belarus’ta hiçbir zaman sorun çıkarmadığına dikkati çeken Lukaşenko, cumhurbaşkanı olarak kendisine ve devlete her zaman bu kesimin destek olduğunu ifade etti. Macron’un kısa süre önce ifade özgürlüğü ve dini duygular hakkında yaptığı açıklama gibi bir şeye ülkesinde asla izin vermeyeceklerini vurgulayan Lukaşenko, “Macron’un ifade özgürlüğü sözlerini görüyorsunuz. Peygamber’e (Hz. Muhammed) dokunma. Ülkede, Müslümanları eleştirmeye başladığında bu sana ne verecek?” diye konuştu.



Müslümanların dini duygularına müdahale etmek kabul edilemez



Macron’un belki de Müslümanlarla arasında kendisinin ara buluculuğuna ihtiyacı olduğunu söyleyen Lukaşenko, “Ben, Macron’a bu hususta yardım edebilirim. Benim Müslümanlarla 20 yıl öncesine, hatta daha da eskiye dayanan çok iyi ilişkilerim var” dedi. Macron’un Müslümanlara bilinçli olarak hakaret ettiğini vurgulayan Lukaşenko, şunları kaydetti: “İnananların, özellikle de Müslümanların dini duygularına müdahale etmek, kesinlikle kabul edilemez. Müslümanlara hakaret ettiğinizde çabuk sinirlendiğini ve tepki gösterdiğini biliyoruz. Bunu Macron bilmiyor mu? Biliyor. Biz hiçbir zaman inananlara hakaret edilmesine izin vermeyeceğiz.”



BAE’den macron’a destek



Öte yandan; Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karakaş, Macron’un Müslümanları dışlamak istediğine ilişkin görüşü reddederek, Fransa Cumhurbaşkanı’nın sözlerinin kasıtlı olarak bağlamından koparıldığını ileri sürdü. Bakan Karakaş, “Macron’un konuşmasında gerçekten ne söylediğini dinlemek lazım. (Macron) Müslümanların Batı ülkelerinde gettolaşmasını istemiyor ve bu konuda haklı. Müslümanların topluma daha iyi entegre olmaları lazım. Fransız devletinin bunu başarması için yollar arama hakkı var” ifadelerini kullandı. Karakaş ayrıca bu tür konuların ne Batı’da ne de Müslüman dünyasında aşırı sağcılara bırakılmaması gerektiğini savundu.