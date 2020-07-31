  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Biri hamile 4 kişiyi öldürdü! İfadesi hayrete düşürdü

Sivas'ta yaşanan korkunç olayda kendisiyle evlenmekten vazgeçen kadının ailesinden 4 kişiyi öldüren şahsın ifadesi dehşete düşürdü.

Yeniakit Publisher
2020-07-31 04:34:00 - 2020-07-31 04:44:41
Biri hamile 4 kişiyi öldürdü! İfadesi hayrete düşürdü

Zanlı ilk ifadesinde öldürdüğü şahısların, kendisine bıçakla saldırmasının üzerine şahıslara ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Akşam saatlerinde Yüceyurt mahallesinde Kandur ailesinin yaşadığı evi silahla basan Dursun D. isimli şahıs, kendisiyle evlenmekten vazgeçen G.G.'nin ailesinden 4 kişiyi öldürmüştü. Katil zanlısı, polis ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla merkeze bağlı Yakupoğlan köyünde yaralı olarak yakalandı. Dursun G. İlk ifadesinde G.G. isimli kadınla aralarında sözlendiklerini ve kadının evlilikten vazgeçmesinin üzerine görüşmek için Kandur ailesinin yaşadığı eve gittiğini söylediği öğrenildi. Katil zanlısı, görüşme esnasında öldürdüğü şahısların bıçakla kendisine saldırdığını, kendisinin ise yanında bulunan tabancayla Kandur ailesine 10 el ateş ettiğini ifade ettiği öğrenildi. Olayı gerçekleştirdiği silahla yakalanan Dursun G., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde tedavi altına alındı. Öte yandan katil zanlısı Dursun D.'nin eşinin geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayda zanlı, G.G. isimli kadının annesi Döndü Kandur'u, babası Turgut Kandur'u, kardeşi Serkan Kandur'u ve kardeşinin hamile eşi Beyza Kandur'u ölmüştü.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı