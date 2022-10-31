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Medya Biri bunları ekrandan temizlesin artık!
Medya

Biri bunları ekrandan temizlesin artık!

Son dönemde yaptığı skandal paylaşımlarla kendine yer bulmaya çalışan YouTuber Danla Bilic ekranlarda şok bir harekete imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 11:39:00 - 2022-10-31 11:42:07
Biri bunları ekrandan temizlesin artık!

Son dönemde yaptığı paylaşımlarla kendine yer bulmaya çalışan YouTuber Danla Bilic ekranlarda şok bir harekete imza attı. Programdaki tavırları ile dikkat çeken Danla Bilic'in alkollü olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bilic, Doğu Demirkol ile Alelade Show'un 49'uncu dakikasında yayından ayrıldı. Gençliği zehirleyen bu şahsın görüntüsü pes dedirtirken, konuya ilişkin Bilic'ten açıklama gelmedi.

Danla Bilic'in "reklamın iyisi kötüsü olmaz" mantığıyla hareketler yaptığı programdaki skandal görüntüleri şok etkisi yaptı. Böylesi bir şahsın dikkate alınarak programlara çıkartılması ise pes artık dedirtti.

Tuhaf hareketlerde bulunan ünlü fenomen Bilic, Doğu Demirkol'un sorularına güçlükle cevap verdi. Ekran başındaki izleyenlerin dikkatini çeken bu durumun ardından ayakta durmakta dahi zorlanan Danla Bilic programın 49'uncu dakikasında yayından ayrılmak zorunda kaldı.

Garip hareketleriyle ekranda boy gösteren Bilic için yetkililerden herhangi bir açıklama gelmedi. Sosyal medya kullanıcıları yaptıkları paylaşımlar ile Bilic'in yayına alkollü çıktığını iddia etti. Bilic'e yoğun eleştiri yapıldı.

 

 

 

 

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