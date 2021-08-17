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Gündem Biri bu faşiste 2,5 yıldır başkan olduğunu hatırlatsın
Gündem

Biri bu faşiste 2,5 yıldır başkan olduğunu hatırlatsın

Mültecilere yönelik attığı faşizan adımlarla tanınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'da neyin kimin için yapıldığını bile bilmekten aciz çıktı. Eski Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'a attığı iftira ise anında yalanlandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 00:40:00 - 2021-08-17 00:44:31

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Bolu'da yapılan tesislerin ne amaçla yapıldığını bile bilmiyor.

Özcan, "Belediye otoparkını yıkıyoruz. Orada Eski AK Partili Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve yakınları için yapılmış bir sauna var." diyerek salladı.

Bu sırada bir meclis üyesi, "Sayın Başkan o sauna Bolu Belediyespor için yapıldı." diyerek Başkan Özcan'a tepki gösterdi.

Özcan, "Bolulu sporcular için yapılmış ancak 3 bin sporcu var saunanın yerini bilmiyor." diyerek kendini savundu.

Sosyal medyada yayılan videoya CHP'liler destek verirken itiraz eden meclis üyesinden hiç söz edilmedi. Yaklaşık 2,5 yıldır Bolu'yu yöneten Başkan Özcan'ın saunanın ne amaçla kullanıldığını bilmemesi ise ayrı bir soru işareti olarak kaldı.

 

 

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