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Medya Biri bu edepsizi durdursun! Yetti artık...
Medya

Biri bu edepsizi durdursun! Yetti artık...

TikTok'a hızlı bir giriş yapan Mehmet Ali Erbil yayında şoke eden anlara imza attı. Konuğuna küfür edip el işareti yapan Erbil üstüne de "Seni yazdım ben" dedi. Şoke eden anlar sosyal medyada tepki çekti. Erbil'in kızı Yasmin Erbil de geçtiğimiz günlerde sosyal medyada çirkin el hareketi yaparak poz vermişti.

Yeniakit Publisher
2022-09-22 11:17:00 -
Biri bu edepsizi durdursun! Yetti artık...

TikTok'a hızlı bir giriş yapan Mehmet Ali Erbil yayında şoke eden anlara imza attı. Konuğuna küfür edip el işareti yapan Erbil üstüne de "Seni yazdım ben" dedi. Şoke eden anlar sosyal medyada tepki çekti. Erbil'in kızı Yasmin Erbil de geçtiğimiz günlerde sosyal medyada çirkin el hareketi yaparak poz vermişti.

TikTok'ta canlı yayınlar yapan ve para isteyen Mehmet Ali Erbil, Murat Avcı adındaki bir kişiyle yayında gerildi. Canlı yayınlar açarak takipçileriyle sohbet eden Mehmet Ali Erbil, bir erkeği yayına alarak konuşmaya başladı.

Yayında tansiyon yükselince Erbil, genç adama annesi üzerinden küfürler savurmaya başladı. Bununla da yetinmeyen Erbil, "Küfür etme lan ana bacı küfür etme, seni gelir Yeniköy'den alırım" diyen adama çirkin el hareketi yaptı.

Adamı yayından çıkaran ünlü isim, "Beni Yeniköy'den alacakmış. Beni Yeniköy'den alacak adam anasının karnından doğdu mu?" diyerek karşılık verdi.

Küfüre maruz kalan Murat Avcı adındaki kişi ise sosyal medyasında "Sırf engelli kardeşimize destek verdiğim için onu savunduğum için benim canlı yayınıma katılıp ana bacı küfür eden Mehmet Ali ettiğin küfürlerin hesabını vereceksin!" dedi.

 

 


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Yorumlar

Eskipazar

Bu yaşında hala itlik peşindesin Erbil.Allah sana bir fırsat verdi adam ol diye.Farkında değilsin ama yine eski haline dönebilirsin.Sen hangi hakla küfür ediyorsun ş..siz.

Gültekin

Devletimizin bu afaki yayınları denetleyenler bunlara musade edip göz yumuyorsa, aynı sucu işliyor demektir. Sorumluları göreve davet ediyoruz, kimse meydanları boş sanmasın.
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