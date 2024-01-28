Biri bu Birol'a CHP listesinden milletvekili olduğunu hatırlatsın!

Saadet'in aday tanıtım toplantısı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

Etkinlikte Karamollaoğlu da Aydın da birer konuşma yaptı.

Saadet Partisi, 2023 Milletvekilliği Genel Seçimi'ne ortağı CHP'nin listesinden girdi. Merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın partisini ilk defa başka bir partinin listesinden seçime sokan Karamollaoğlu, olmayan oylarıyla 10 milletvekilini TBMM'ye soktu.

O vekillerden birisi de Birol Aydın!

Birol Aydın da CHP listesinden girdiği seçimde İstanbul milletvekili seçildi.

Aydın bugün yaptığı konuşmasında listesinden milletvekili seçildiği CHP ile AK Parti'yi de hedefe koydu.

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Hem Kur'an kurslarını kapatmayı, LGBT'li sapkınlara yasal güvence vermeyi, tarikatlara zincir vurmayı ve milletin manevi değerleriyle savaşmayı vadeden CHP ile ittifak edip hem CHP'nin seçmenleri tarafından meclise sokulan Saadetli Aydın, hala kendilerini "Milli Görüşçü" olarak tanımlamayı sürdürdü.

Aydın konuşmasında, “Bilinmelidir ki eğer bu seçim iki kutbun seçimiyse o iki kutup AK Parti ve CHP değil, Milli Görüş ve diğerleridir. Saadet Partisi bir cephedeyse, AK Parti ve CHP diğer cephededir. İstanbul, 31 Mart’ta ‘Saadet’ diyecek” dedi.

Öte yandan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinden sonra Temel Karamollaoğlu Özgür Özel'i ziyaret ederek bir milletvekili kiralamış ve gruplarının düşmesinin önüne geçmişti.