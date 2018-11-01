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Biri Alman biri Türk... Tarihe geçtiler!

Geçtiğimiz gün görkemli bir tören ile hizmete açılan İstanbul Yeni Havalimanı’ndan (İYH) yapılan ilk iç ve dış hat tarifeli uçuşlarına tarihe geçmek adına İsmail Alat ve Alman Tino Delker de katıldı.

01 Kasım 2018 Perşembe 06:41
Biri Alman biri Türk... Tarihe geçtiler!

İkili, hem THY’nin ilk tarifeli seferi olan TK2124 sefer sayılı Ankara uçuşunda, hem de Türk Hava Yolları’nın TK978 sefer sayılı İstanbul-Lefkoşa uçuşunda yer aldı. İkili İstanbul Yeni Havalimanı’ndan gerçekleştirilen ilk iç ve dış hatta yer alarak tarihe geçtiler. 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 06:41
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