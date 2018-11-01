Biri Alman biri Türk... Tarihe geçtiler!

İkili, hem THY’nin ilk tarifeli seferi olan TK2124 sefer sayılı Ankara uçuşunda, hem de Türk Hava Yolları’nın TK978 sefer sayılı İstanbul-Lefkoşa uçuşunda yer aldı. İkili İstanbul Yeni Havalimanı’ndan gerçekleştirilen ilk iç ve dış hatta yer alarak tarihe geçtiler.