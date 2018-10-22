Biri 475 diğeri 200 kiloluk canavarları avladılar

Bursa’nın Keles ve Harmancık ilçelerinde ekili tarlaları talan eden yaban domuzları, köylüleri canından bezdirdi. Son zamanlarda tarlalarına dadanan dev yaban domuzları olduğunu fark eden köylüler, son çareyi avcılardan yardım istemekte buldu.

Sürek avına çıkan Keles ve Harmancık Avcılar ve Atıcılar Kulübü 2 gün boyunca iz sürüp Keles'te 475 kilo Harmancık'ta ise 200 kilo ağırlığında yaban domuzunu avlayıp, çiftçileri bu dertten kurtardı.

Dev yaban domuzlarını avlayan Harmancık Avcılar ve Atıcılar Kulübü Başkanı Mustafa Balı, "Bursa’nın dağ yörelerinde çok fazla domuz popülasyonu var. Tarlalarımızı talan eden, yaban domuzları ana yola çıkarak trafik güvenliğini de tehlikeye sokuyor. Mağdur çiftçilerimizin talebi üzerine ava çıktık. Köylülerimize zarar veren korkutan yaban dev domuzlarını bulup, zor da olsa avladık. Dev domuzları bir kaç arkadaş anca öldürebildik” dedi.