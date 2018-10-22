THY- Euroleague
0553 313 94 23

Biri 475 diğeri 200 kiloluk canavarları avladılar

Bursa’nın dağ yörelerinde bulunan Keles ilçesinde avcılar, 475, Harmancık'ta ise 200 kiloluk domuz avladı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 11:10
Biri 475 diğeri 200 kiloluk canavarları avladılar

Bursa’nın Keles ve Harmancık ilçelerinde ekili tarlaları talan eden yaban domuzları, köylüleri canından bezdirdi. Son zamanlarda tarlalarına dadanan dev yaban domuzları olduğunu fark eden köylüler, son çareyi avcılardan yardım istemekte buldu.

Sürek avına çıkan Keles ve Harmancık Avcılar ve Atıcılar Kulübü 2 gün boyunca iz sürüp Keles'te 475 kilo Harmancık'ta ise 200 kilo ağırlığında yaban domuzunu avlayıp, çiftçileri bu dertten kurtardı.

Dev yaban domuzlarını avlayan Harmancık Avcılar ve Atıcılar Kulübü Başkanı Mustafa Balı, "Bursa’nın dağ yörelerinde çok fazla domuz popülasyonu var. Tarlalarımızı talan eden, yaban domuzları ana yola çıkarak trafik güvenliğini de tehlikeye sokuyor. Mağdur çiftçilerimizin talebi üzerine ava çıktık. Köylülerimize zarar veren korkutan yaban dev domuzlarını bulup, zor da olsa avladık. Dev domuzları bir kaç arkadaş anca öldürebildik” dedi.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 11:10
  1. Bursa
  2. Keleş ve Harmancık ilçeleri
  3. Domuz avı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    4 ilde operasyon! 20 kişi yakalandı
    1. 4 ilde operasyon! 20 kişi yakalandı
    2. Afganistan'da Amerikan helikopterine..
    3. PKK destekçisi 11 sözde akademisyene..
    4. Maltepe'de hafriyat kamyonunun..
    5. Kaçırılan askerlerin görüntüsü..
    6. Muhammed Raşit Elhüseyni kimdir?
    7. Yayla dönüşü feci kaza! Ölü ve..
    8. Sultangazi'de lise öğrencilerinin..
    9. Hukukçular: ‘Öğrenci andı’ fitnesi..
    10. CHP'li Gürsel Tekin, İş Bankası'yla..
    11. Altının gramı 222 lira seviyelerinde..
    12. Cemal Kaşıkçı için ilk somut adım..
    13. Balıkesir'de yolcu otobüsünde..
    14. İstanbul Boğazı'nda hareketli anlar
    15. Avrupa öncesi Fenerbahçe'ye çifte müjde!
    16. Bakan müjdeyi veriyor! Başkente..
    17. Sivas'ta yalnız minare havadan..
    18. İstanbul Boğazı'nda hareketli dakikalar
    19. 'Kaşıkçı' soruşturmasında kritik gelişme
    20. İstanbul Deniz Otobüsleri'nden bayram..
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    Suudi Arabistan'dan yeni açıklama! Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?
    Suudi Arabistan'dan yeni açıklama! Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?