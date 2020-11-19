Biri 40 bin, diğeri 100 bin… CHP’liler ölü sayılarını açık arttırmaya çıkardı

yeniakit.com.tr

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yalanda çığır açtı. AK Parti hükümetine karşı iftira siyasetinden vazgeçemeyen CHP’de, milletvekilleri artık kendileriyle çelişmeye başladı. Hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirlerini eleştirmek isteyen CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, gerçek ölü sayısının gizlendiğini iddia ederek farkı veriler paylaştı.

CHP’li Adıgüzel, Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 100 binin üzerinde olduğunu ileri sürdü. Adıgüzel, “Sağlık Bakanı’nın Türkiye için açıkladığı dünkü rakam 11 bin 704. Bu üç ilimizden daha geride. 25 milyonun toplam cenaze sayısını 83 milyona kıyasladığımızda 48 bin. Bir bu kadar da negatif olsa bile tedavi alıp COVID ilişkili hastalıklardan ölenleri kattığımızda kaybettiğimiz insan sayısı 100 bin üzerinde olduğu görülmektedir” diyerek beyin yakan bir analiz yaptı.

CHP’li Antmen ise, “Sağlık Bakanlığı, 16 Kasım itibariyle Türkiye’de şu ana kadar 11 bin 601 vatandaşımızın korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. 417 bin 594 kişinin de bu hastalığa yakalandığı bilgisini paylaştı. Bu çok büyük bir yalan. Bu, çöken sağlık sistemi gerçeğinin saklanma çabasıdır. Koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 40 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybetti” diyerek ayrı bir yalanı gündeme getirdi.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunduğu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla katıldığı Manşetlerin Dili’nde, CHP’lilerin birbirleriyle çelişen bu yalanları da masaya yatırıldı.

Murat Alan, “Aynı saatte aynı açıklama. Biri Cumhuriyet’te, biri T24’te. İkisi de CHP milletvekili. Birisi 40 binin üzerinde diyor, diğeri 100 binin üzerinde. Aynı saatte her ikisi de. Aynı partinin iki farklı vekili ve korona mevzusuyla ilgili ölüm rakamlarının gizlendiğini söylüyorlar, biri 40 bin, diğeri 100 bin diyor. Biz hangisine inanacağız? Açık artırma var ellerinde” dedi.

Ali İhsan Karahasanoğlu ise, “İkisi de yalancı. İkisi de insanların telaşa sevk edilmesinden nemalanan insanlar. Ama bunları saklamamız gerekir. Salgın atlatıldıktan sonraki dönemde tüm tablolar netliğiyle ortaya çıktığı zaman önlerine koymamız lazım, kardeşim sen böyle diyordun...” ifadeleriyle, söz konusu haberlerin arşivlenmesi gerektiğini vurguladı.