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Gündem Biri 16 biri 22 yaşında! Koronavirüsten hayatını kaybetti
Gündem

Biri 16 biri 22 yaşında! Koronavirüsten hayatını kaybetti

Kırıkkale'de koronavirüs tedavisi gören 16 yaşındaki Murat ve 22 yaşındaki Nurcan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 16:04:00 -
Biri 16 biri 22 yaşında! Koronavirüsten hayatını kaybetti

Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden mezun olan Nurcan Keskin (22) ile meslek lisesi 11. sınıf öğrencisi Murat Aktaş (16), Yüksek İhtisas Hastanesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle tedaviye alındı.

Solunun cihazına alınan Aktaş ve Keskin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 16 yaşındaki Aktaş’ın cenazesi, dün Nokta Camisi’nde kılınan namazın ardından Yahşihan ilçesinde toprağa verildi. 22 yaşındaki Keskin'de Sulakyurt ilçesindeki aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

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