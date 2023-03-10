Birgün'den Menzil Cemaati'ne linç kampanyası! İşte Timur Soykan'ın izinden giden o yalancı...

Yeniakit.com.tr

Ağabeyi Timur Soykan'ın iftira ile Yusuf Ziya Gümüşel Hocaefendi'yi hedef almasını, yalanından da sonuna kadar vazgeçmemesini kendisine örnek alan yeni nesil Birgüncü İsmail Arı adlı muhabir, ortaya atılan her yalana inanan kitlesine, Menzil cemaatini hedef gösterdi.

Arı adlı muhabirin öne sürdüğü ve kendilerince suç sayılan yalana göre, Menzil cemaati anne ve babası olmayan bin 100 depremzede çocuğu tarikata aldı.

Arı, ortaya attığı yalanının devamında, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, okuduğunu anlamaktan aciz takipçilerine şu çağrıda bulundu:

Merhaba Kızılay'ın ardından ikinci defa böyle bir çağrı yapmak istedim. Menzil Cemaati ile ilgili haberlerimizin ardından çok fazla belge ve bilgi geldi. Ancak göndermeye devam edin lütfen. Sesini çıkaramayanlar var, korkanlar var. Siz gönderin biz yazarız.

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Deprem bölgesinde maddi destekle birlikte, inanan vatandaşlara manevi destek de veren Menzil cemaati, İsmail Arı aracılığıyla, bir hocanın tevbe videosu ile yine hedef alındı.

Arı bu paylaşımını da yine büyük bir başarıya imza atmış gibi, şu ifadelerle yaptı:

Menzil Cemaati’nin enkaz üzerinde depremzedelere tövbe seansı düzenlediği ortaya çıktı. Kendini Menzil şeyhinin vekili olarak tanıtan cemaat üyesinin depremzedelere, “Gavs (Menzil şeyhi) hazretlerini kendime şeyh kabul ettim” sözlerini tekrarlattığı görüntülere BirGün ulaştı.

İsmail Arı adlı muhabir, inanmadığı değerlere, inananları kendince küçümseyip suçlu ilan ettiği haberlerine, gerçekler ortada olmasına rağmen, tıpkı Timur Soykan'ın Yusuf Ziya Gümüşel Hocaefendi'ye attığı iftiradaki kararlılığıyla devam etti.

Peki Menzil depremzedelere nasıl katkı sağlıyor?

Menzil Cemaati devlet yetkilileri tarafından da ortaya atılan yalan gerekçesi ile denetlendi.

Yeniakit.com.tr'ye konuşan cemaatten bir yetkili ise işin aslının bambaşka olduğunu anlattı.

'Anne babası başında olmayan tek bir çocuk yok'

Menzil Köyü'nde anne ve babası olmayan bir tek çocuğun bile bulunmadığını belirten cemaat yetkilisi, Buhara'daki devremülk sahiplerinin, haklarını depremzedelere devrettiklerini açıkladı.

Öte yandan Buhara Evleri'ne kabul edilen ailelerin, gerçekten depremzede olup olmadıklarının titizlikle incelendiğini belirten Menzil Cemaati yetkilisi, misafir edilen depremzedelerin kimlik bilgilerinin Jandarma'ya iletilerek durumlarının da Emniyet tarafından sorgulatıldığını söyledi.

Kayıt dışı kimsenin kalma imkanının olmadığı Buhara Evleri'nde depremzedelere; yaşam tarzı ve inançları sebebi ile hiçbir ayrım yapılmadığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı denetimde bulundu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yetkililerinin de köye giderek denetimde bulunduğunu belirten Menzil Cemaati yetkilisi, yasa dışı bir durumlarının olmadığını vurgularken, Adıyaman'a; su tankları başta olmak üzere, kışlık kıyafet, gıda ve birçok temel ihtiyaç malzemesinin ulaştırılmaya devam ettiğini anlattı.

Menzil Cemaati yetkilisi iftira ile hedef alındıklarını ve kendilerini hedef alanların amaçlarının üzüm yemek değil bağcıyı dövmek olduğunu söyledi. Yetkili son olarak, "Bu iftiralar tarikat ve cemaatlere olan düşmanlık sebebiyledir." dedi.