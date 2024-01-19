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Gündem Birgüncüler Japon musunuz nesiniz?
Gündem

Birgüncüler Japon musunuz nesiniz?

Yeniakit Publisher
2024-01-19 15:25:00 -
Birgüncüler Japon musunuz nesiniz?

Türkiye’nin uzaya astronot göndermesini birinci sayfadan görmeyen Birgün Gazetesi Japonya’nın aya inişini önceden haberleştirdi.

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın daha önce yörüngeye gönderdiği SLIM adlı insansız uzay aracının yarın TSİ 18.20'de Ay yüzeyine yumuşak iniş denemesi yapacağı açıklandı.

Denemenin başarılı olması halinde Japonya Ay'a iniş yapan 5'inci ülke olacak.

Birgüncüler Japon musunuz nesiniz?

Türkiye uzay yolculuğu hayalini gerçeğe dönüştürdü. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın, uluslararası uzay istasyonuna yaptığı tarihi yolculuk başladı.

Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibini Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyan roketin yolculuğu 36 saat sürecek.
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Fırlatılan roketin ilk aşaması başarıyla geri indi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da "Cumhuriyetimizin ikinci asrına, Türkiye Yüzyılı'na ilk kez gerçekleştirdiğimiz insanlı uzay göreviyle adım atıyoruz." mesajı paylaştı.

 

Türkiye’nin uzaya astronot göndermesini birinci sayfadan görmeyen Birgün Gazetesi Japonya’nın aya inişini önceden haberleştirdi.

Birgün'ü alaya alan vatandaşlar "Birgüncüler Japon musunuz nesiniz?" şeklinde yorumlar yaptı.

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