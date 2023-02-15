  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Muhafazakar vakıfları hedef alan Murat Yetkin'e sahadan tokat gibi cevap

Memur-Sen, 10 milyon lira ve 500 çadır bağışlayacak

Deprem öncesi oluşan mavi ışıkların sebebi bakın neymiş! Herkes Haarp saldırısı diyordu, gerçek ortaya çıktı

İngiliz devi Türkiye kararını ilan etti! Öyle bir geliyorlar ki rakamları gören gözlerine inanamayacak

"Baraj patladı" yalanı sonrası Oğuzhan Uğur'dan yeni skandal

Deprem bölgesinde yapılacak 30 bin konutla ilgili dikkat çeken 'fay hattı' detayı! Tarih verildi

Depremzedelere bağışladı! Tüm Türkiye duygulandı

Deprem sonrası ünlü DJ’den büyük skandal! 'Türkiye'ye gitmenin tam vakti' diyerek çağrı yaptı

Deprem bölgelerinde sıkı denetim

Yürekleri dağlayan dram! Enkaz altında kolunu kesip kanıyla bebeğini besledi
Medya Birgün yazarından hadsiz çıkış! Böyle edepsizlik görülmedi
Medya

Birgün yazarından hadsiz çıkış! Böyle edepsizlik görülmedi

PKK terör örgütüne sempatiyle yaklaşan aşırı solcu Birgün gazetesinin devlet karşıtı yazarlarından İbrahim Varlı, büyük bir edepsizliğe imza attı.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 21:37:00 -
Birgün yazarından hadsiz çıkış! Böyle edepsizlik görülmedi

PKK terör örgütüne sempatiyle yaklaşan aşırı solcu Birgün gazetesinin devlet karşıtı yazarlarından İbrahim Varlı, büyük bir edepsizliğe imza attı. 

"Devletin, haraminin saltanatını koruyan bir araca dönüştürüldüğünü" iddia eden hadsiz Varlı, sözde yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

"Yaşadıklarımız, gördüklerimiz, tanık olduklarımız da gösteriyor ki, sadece tek tek binaların değil koca bir ülkenin kolonları kesilmiş. Tepeden tırnağa çürümüş, hiçbir kurumun, kuruluşun iş yapamaz hale getirildiği bir “köhnemiş” bir devlet aygıtıyla karşı karşıyayız.

Devletin haraminin saltanatını koruyan bir araca dönüştürüldüğünün çıplak gerçekliği bir kez daha anlaşılmış oldu."

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23