Birgün yazarından hadsiz çıkış! Böyle edepsizlik görülmedi

PKK terör örgütüne sempatiyle yaklaşan aşırı solcu Birgün gazetesinin devlet karşıtı yazarlarından İbrahim Varlı, büyük bir edepsizliğe imza attı.

"Devletin, haraminin saltanatını koruyan bir araca dönüştürüldüğünü" iddia eden hadsiz Varlı, sözde yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

"Yaşadıklarımız, gördüklerimiz, tanık olduklarımız da gösteriyor ki, sadece tek tek binaların değil koca bir ülkenin kolonları kesilmiş. Tepeden tırnağa çürümüş, hiçbir kurumun, kuruluşun iş yapamaz hale getirildiği bir “köhnemiş” bir devlet aygıtıyla karşı karşıyayız.

Devletin haraminin saltanatını koruyan bir araca dönüştürüldüğünün çıplak gerçekliği bir kez daha anlaşılmış oldu."