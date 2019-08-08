BirGün yazarından cilalı güzelleme! Terör örgütü propagandacısına edebiyatçı muamelesi

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Terör Örgütü PKK destekçisi BirGün yazarı Nazım Alpman, geçtiğimiz gün terör sempatizanlarının sosyal medyada örgütlenerek paylaşımlar yaptığı “freeDemirtas” başlığıyla yayınladığı bugünkü yazısında, halkı sokağa çağırmak başta olmak üzere çeşitli suçlardan yargılanan, PKK sevici HDP’nin tutuklu Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a güzellemeler düzdü. Hakkındaki yargılamanın sebepleri, PKK yanlısı söylemleri ortadayken Demirtaş’ın alenen savunulması ise milletin tepkisini çekiyor.

Demirtaş’ın öykülerini öve öve bitiremedi!

Kobani olaylarında halkı sokağa çağırdığı gerekçesi başta olmak üzere, çeşitli terör yanlısı söylemleriyle yargılanan, PKK’nın siyasi ayağı HDP’nin tututklu Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a terör sevicilerin destekleri sürerken, paçavra BirGün ‘yazarı’ Nazım Alpman’da Demirtaş’a desteğini dile getirdi. Alpman, yazdığı öykülerini övdüğü Demirtaş için şu ifadeleri kullandı: “Demirtaş’ın öykülerini okuyunca şaşırmadan edemiyorsunuz. Sanki üst düzey bir siyasetçi değil de sokağın nabzını tutan genç bir röportaj yazarı-gazeteciymiş izlenimi ediniyorsunuz. Hepsi çok güzel ama beni mest eden öykü AVM oldu. AVM’den son derece güçlü bir dram/komedi çıkabilir. Hem güncel, hem her yanımıza jöle gibi yapışan ama göremediğimiz gerçeklerle yüzleşme sağlayabilir. Selahattin Demirtaş öylesine hayata damga vuruyor ki, onun hapiste olduğuna inanmak için sosyal medyada başlatılan özgürlük kampanyasına bakmak gerekiyor.”

Bütün bunların yanı sıra Alpman, terör destekçilerinin Avrupa’nın da desteğini alarak sosyal medyada örgütlenip başlattıkları “freeDemirtas” hashtagini de başlığına taşıyarak onlara da göz kırpmış oldu.