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Gündem BirGün yazarı Anıl Aba, Özgür Demirtaş'ı fena ti'ye aldı
Gündem

BirGün yazarı Anıl Aba, Özgür Demirtaş'ı fena ti'ye aldı

Muhalif BirGün'de köşe yazan Anıl Aba, "felaket tellalı" ekonomist Özgür Demirtaş'ı ti'ye aldı. Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aba'ya tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 16:23:00 - 2021-04-02 16:28:16

Türkiye’nin kalkınma hamlelerinin önüne taş koymak için birbirleriyle yarışan solcu güruh bu kez birbirine girdi.

BirGün’de köşe yazan Anıl Aba, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda ekonomist Özgür Demirtaş’ı ti’ye aldı. YouTube’da makyaj videoları çeken ve yaptığı açıklamalarla sürekli alay konusu olan Duygu Özaslan’ın, “YouTube’da Özgür Demirtaş izliyorum eğitim için” şeklindeki görüntülerini yayınlayan Anıl Aba, “Özgür Demirtaş sonunda gerçek kitlesine ulaşmış” ifadesini kullandı.

Demirtaş’tan tepki

Özgür Demirtaş da Anıl Aba’ya sosyal medyadan cevap verdi. Demirtaş paylaşımında, “Yahu koskoca Birgün gazetesinin saygın bir gazetecisine yakışıyor mu bu üslup? İki kişiyle birden dalga geçiyorsunuz. Ben ne yaptım size? Nasıl çiğ ve çocukça bir davranış. Dün de yine bana yazmıştınız. Başka işlerinizinde olması lazım. Size ne beni kimin takip edip etmediğinden?” diye yazdı.

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