BirGün değil her gün algı! Türkiye ve Azerbaycan’ın zaferine organize gölge

44 günlük çatışma sonrası Türkiye ve Azerbaycan’ın Ermenistan üzerindeki zaferini gölgelemeye çalışan gazete, Türkiye’nin itibarını ayaklar altına almak için ellerinden geleni yapıyor.

Azerbaycan’ın henüz geri alamadığı Ermenistan’ın boşaltma sözü verdiği yerlerde, topraklar boşaltılana kadar, Türk askeri ile Ermeni askerlerinin arasında olası bir çatışmanın olmaması için geçici olarak Rus askerilerinin kontrolünde yapılması karar alınmıştı. Birgün Gazetesi’nin ise bu durumu “Moskova, Türkiye’yi Karabağ’a sokmadı” manşeti ile gündeme taşıyarak itibarsızlaştırma politikasına devam etmesi tepkilere neden oldu.