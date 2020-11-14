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Gündem BirGün değil her gün algı! Türkiye ve Azerbaycan’ın zaferine organize gölge
Gündem

BirGün değil her gün algı! Türkiye ve Azerbaycan’ın zaferine organize gölge

Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki ortak başarısını hazmedemeyen BirGün gazetesi, Türkiye’yi itibarsızlaştırma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ermenistan’ın yaka paça atıldığı topraklarda “Rus askeri var, Türk askeri yok!” ifadeleri ile Rus yardakçılığı yapan gazete, tepkilerin odağı haline geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 15:15:00 -
BirGün değil her gün algı! Türkiye ve Azerbaycan’ın zaferine organize gölge

44 günlük çatışma sonrası Türkiye ve Azerbaycan’ın Ermenistan üzerindeki zaferini gölgelemeye çalışan gazete, Türkiye’nin itibarını ayaklar altına almak için ellerinden geleni yapıyor.

Azerbaycan’ın henüz geri alamadığı Ermenistan’ın boşaltma sözü verdiği yerlerde, topraklar boşaltılana kadar, Türk askeri ile Ermeni askerlerinin arasında olası bir çatışmanın olmaması için geçici olarak Rus askerilerinin kontrolünde yapılması karar alınmıştı. Birgün Gazetesi’nin ise bu durumu “Moskova, Türkiye’yi Karabağ’a sokmadı” manşeti ile gündeme taşıyarak itibarsızlaştırma politikasına devam etmesi tepkilere neden oldu.

 

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Yorumlar

bunlar ne  

vatanin eleyhinde her ne olursa osun hemen kovusturma yapilmalidir
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