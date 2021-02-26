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Ekonomi Bireysel sulama sistemi yatırımlarına destek verilecek
Ekonomi

Bireysel sulama sistemi yatırımlarına destek verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticilerin tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemleri yatırımlarına, hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç yüzde 50’si kadar destek verecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 06:36:00 -
Bireysel sulama sistemi yatırımlarına destek verilecek

Bakanlık tarafından hazırlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilecek. Hibeye esas mal alım tutarı 1 milyon lirayı geçemeyecek. Başvuru sahipleri, müracaatlarının kabulü halinde hibeye esas mal alım tutarının yüzde 50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı, referans fiyat farkını ve toplam mal alım tutarına ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü olacak. Başvurular, bu yıl için 1 Mart’tan başlayarak 30 gün içinde, diğer uygulama yıllarında ise 1 Ocak’tan başlayarak 60 gün içinde, son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru sahipleri tarafından dosya halinde tek nüsha olarak elden Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlüklerine teslim edilerek yapılacak.

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