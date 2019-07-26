



İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu Eğitim Kurulunun faaliyet programında yer alan ve bu yıl ilk kez düzenlenen Bireysel Gelişim Antrenörlüğü Sertifika Programı'nda dördüncü gün sona erdi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen ve yarın sona erecek programın dördüncü günü yeni eğitimler ile devam etti.

Organizasyon, Philadelphia 76ers Oyuncu Geliştirme Direktör Yardımcısı ve şut antrenörü John Townsend'in takım için şut çalışması, planlaması ve uygulamalar ile şut seçimi eğitimleriyle başladı.

Eğitimin öğleden önceki bölümünün ikinci konuğu eski milli basketbolcu Dusko Savanovic ise 4 numaralar için bireysel gelişim çalışmaları eğitimlerini verdi. Öğleden sonraki seansta ise Tofaş Başantrenörü Orhun Ene sezon içi maça yönelik kısa oyuncu gelişim çalışmaları konusunda eğitimcileri bilgilendirdi.



Programın 5'inci ve son günündeki eğitimler beslenme uzmanı diyetisyen Ece Öneş ve başantrenör Oktay Mahmuti tarafından verilecek.

