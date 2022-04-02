Birevim ve Bereket Sigorta sektörde bir ilke imza attı

Birevim Genel Müdürü Mahir Orak, kişiye özel hazırladıkları tasarruf planlarıyla, geleceğini planlamak isteyenlere finansal çözümler sunduklarını ve tasarruf finansmanı yöntemiyle Türkiye’de yeni bir dönem başlattıklarını kaydetti. Orak, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sektörün lokomotif ve öncü markası olarak ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Daha önce hayata geçirdiğimiz Tasarruf Teminatlandırma Modeli’ni, Bereket Emeklilik iş birliğiyle bir adım öteye taşıyoruz. Tasarruf sahiplerimiz, konut, taşıt ya da çatılı iş yeri tasarruflarını teslim alırken gelecekteki finansal risklerini güvence altına almak için Bereket Emeklilik’in kendilerine özel hazırladığı hayat sigortasıyla korunacak. “

Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik Genel Müdürü Mahmut Güngör ise Türkiye’de son yıllarda katılım finans sistemine dair yaşanan gelişmelerle birlikte katılım finans kuruluşlarının teşvik edilmesinin katılım sigortacılığının gelişimine ciddi katkı sağlayacağını ifade etti.