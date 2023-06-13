Birevim dijital tasarruf çağına öncülük ediyor

Birevim Genel Müdürü Av. Mahir Orak, “Öncelikli amacımız, ‘Birlikte Kolay’ söylemimiz doğrultusunda tasarruf finansmanı deneyimini herkes için kolaylaştırmak. Hizmetlerimize ulaşılabilirliği arttırarak aynı anda daha çok insana hitap edebilmek. Tasarruf finansmanı alanında da kişilerce kolay ulaşılabilir, hızlı, güvenli ve sonuç odaklı hizmet tercih ediliyor. Zaman, herkes için çok değerli. Artan talepleri karşılamak ve şubelerde yaşanan zaman kaybının önüne geçmek dijitalleşmeyle mümkün. Dijital tasarruf çağını başlatan Birevim, kullanıcılarına şubeye gitmeden internet ve mobil uygulamalar üzerinden tasarruf planlarının görüntülenmesi, yönetilmesi ve şekillendirilmesi noktasında kolaylık sağlıyor. Tasarruf sahiplerinin fiziki şubeler yerine mobil uygulamalarımız üzerinden bize ulaşmaları çok daha kolay olacak” dedi. Orak, ayrıca dijitalleşme yatırımlarını her geçen gün artırarak kâğıt kullanımını önemli ölçüde azalttıklarının altını çizdi.