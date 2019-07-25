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Birecik doğalgaza kavuştu

Kentin her ilçesine eşit hizmet anlayışıyla çalışmalarını yürüten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatıyla çalışmalarını hızlandırarak Birecik’te alt ve üst yapı çalışmalarını tamamladığı doğalgazı vatandaşın hizmetine sundu.

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:34
Birecik doğalgaza kavuştu

Kentin her ilçesine eşit hizmet anlayışıyla çalışmalarını yürüten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatıyla çalışmalarını hızlandırarak Birecik’te alt ve üst yapı çalışmalarını tamamladığı doğalgazı vatandaşın hizmetine sundu.


Büyükşehir Belediyesi, Birecik Belediyesi ve Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş işbirliğinde yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Birecik doğalgaza kavuştu. Bütün ilçelerde hizmetin hızlandırılması talimatını veren ve doğalgazın meşalesini yakan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e, Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar birlikte yaktı.


Emeği geçen tüm personellere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Beyazgül, "Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Herkes konuşur AK Parti yapar. AK Parti bugüne kadar millete çok büyük hizmetler yaptı. Türkiye değişti. Hizmetlerimiz devam ediyor ve edecektir. Güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. AK Parti milletin taleplerine göre iş yaptı. AK Parti ile birlikte demokrasi, özgürlük, eşitlik ve adalet geldi. AK Parti ile hizmet geldi. Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan diyoruz. Bu azimle hedefimizle ilgili çalışmalarımız sürdüreceğiz. Bütün dünyanın Ortadoğu’nun yangın olduğu bir dönemde, ekonomik krizle bir ülkeyi ileriye taşıyan bir lider var; oda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Doğalgaz merkez ilçelerin yanı sıra diğer ilçelerimizde de yapımına devam edilmektedir. Kriz dönemi içerisinde bile hem Büyükşehir Belediyesi hem de ilçe belediyeleri olarak hizmetlerimize devam ediyoruz. Allah hayırlı ve güzel işleri hep birlikte yapmayı nasip etsin. Birecik’e hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kulandı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:34
  1. doğa

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