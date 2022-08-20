Birden fazla cenazeye tek namaz yeterli mi? İşte merak edilen sorunun cevabı
Tanısak da tanımasak da musallada bir Müslüman’ın tabutu varsa hepimiz cenaze namazı kılmak için saf tutarız. Peki orada 3 cenaze varsa hepsine tek tek mi yoksa bir tane mi cenaze namazı kılınmalı? Soruya Ankara Müftüsü Dr. Hasan Çınar cevap verdi.
Yeniakit Ankara
Tanısak da tanımasak da musallada bir Müslüman’ın tabutu varsa hepimiz cenaze namazı kılmak için saf tutarız. Peki orada 3 cenaze varsa hepsine tek tek mi yoksa bir tane mi cenaze namazı kılacağız? Soruyu Ankara Müftüsü Dr. Hasan Çınar cevapladı.
Vatandaşların merak ettiği soru şöyle:
"Caminin önünde hazır olan 3 cenazenin namazını bir defada kılmak caiz midir? Cenaze namazını acele kılmak için vakit namazının tesbihatı terk edilir mi?"
Ankara İl Müftüsü Dr.Hasan Çınar'ın cevabı ise şu şekilde:
"Birden fazla cenazenin namazını bir defada kılmak caizdir. Ancak zaruret yoksa tek tek cenazelerin namazını kılmak daha münasip olur.
Cenaze namazını acele kılmak müstehabdır. Namazdan sonra Ayet- el kursi’yi ve tesbihatları okumak sünnettir. Müstehabı yapmak için, zaruret yoksa sünnetler terk edilmemelidir."