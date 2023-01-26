Birçok ünlü isim bunu kullanıyor! Evde doğal nemlendirici yapımı mümkün: Su bazlı krem nasıl yapılır?

Cildimizin nem dengesini korumak büyük önem taşımaktadır. Genç ve düzgün bir cilde sahip olmak için cildinizi nemli tutmanız önem taşımaktadır. Yağlı cilt bakımı özen isteyen bir cilt tipidir. Yağlı cilt problemlerinin başında akne, sivilce ve siyah noktalarla, pürüzlü görünüm gelmektedir. Nemli olan ciltler daha geç yaşlılık belirtileri göstermektedir. Eğer cildinizi gerektiği gibi nemlendirmezseniz kırışıklıklar ile daha erken yaşta taşınma olasılığınızı yükseltmiş olursunuz. Su vücudumuz ve cildimiz için çok önemlidir. Geç yaşlanmak istiyorsanız öncelikle bol su tüketmelisiniz. Aynı zamanda dengeli ve sağlıklı beslenme, meyve sebze tüketimine dikkat etmek, düzenli spor yapmakta cildiniz ve vücudunuz için önem taşımaktadır. Stres cildimize olumsuz etkiler yapmaktadır. Stresten uzak durarak da yaşlanma belirtilerini erteleyebiliriz.

Nem cildimiz için olmazsa olmazlardan biridir. Nemli olan cilt daha dinç ve canlı olacaktır. Her cilt tipine uygun farklı nemlendiriciler mevcuttur. Yağlı cilde sahipseniz eğer yoğun yağ içerikli nemlendiriciler kullanmamalısınız. Her cilt tipi için farklı nemlendirici türleri mevcuttur. Kozmetik ürünlerden satın alabileceğiniz binlerce nemlendirici çeşidi mevcuttur.

Ancak özellikle de ağır kimyasallar içeren nemlendiriciler cildinize iyi gelmek, canlandırmak yerine cildinize zarar verebilmektedir. Eğer kozmetik ürünleri tercih edecekseniz doğal içerikli olanları tercih etmenizi öneririz.

Cildinizi kendi yaptığınız maskeler ile de nemlendirebilirsiniz. Hem doğal hem katkısız hem de cildiniz için daha sağlıklı olacaktır. Evde nemlendirici yapmak için çok basit malzemeler kullanılmaktadır. Bir kabın içerisine 3 şişe maden suyunu boşaltını

Daha sonra içine 1 limon sıkınız ve kabuğunu rendeleyip karışıma ilave ediniz. 1 çay bardağı gül suyu ve daha önceden demlenmiş 1 çay bardağı yeşil çayı da yine karışıma ilave ediniz. Bu karışıma robottan çekilmiş yarım çay bardağı salatalık püresi de ekleyiniz. Bu karışımı sabaha kadar beklettikten sonra tülbent yardımı ile süzün. Bu karışımı günde 2 3 defa cildinize tonik olarak uygulayınız. Cildinizin daha nemli ve canlı olduğunu fark edeceksiniz.

Doğal malzemelerle hazırlanan ev yapımı nemlendirici krem

Geniş bir kasenin içerisine zeytinyağı, hindistan cevizi yağı ve bal mumunu alın. Bir tencerenin içerisine 2 parmak kalınlığında su ekleyin. Cam kaseyi tencerenin içerisine koyarak kaynatın. Malzemeler benmari usulüyle erimeye başladığında tahta kaşık ile karıştırın.

Evde yüz nemlendirici Yapımı: Yapılışı: Balmumu, Hindistan cevizi yağı ve gül suyunu, benmari usulü eritin. Ocaktan aldığınızda içine E vitaminini, gül yağını ve kayısı çekirdeği yağını ekleyip karıştırın. Uygun bir kaba koyup soğumaya bırakın. Katılaştığında kreminiz kullanıma hazırdır.

Evde bulunan 7 doğal nemlendirici

Yüz için doğal nemlendirici

1- Bal. Dünyanın faydalı besinlerinden biri olan bal, çok eski kültürlerde bile hem doyurucu bir besin olarak, hem de şifalı özellikleri için kullanılırdı. ...

2- Hindistan cevizi yağı

3- Zeytinyağı

4- Aloe vera.

5- Yulaf.

6- Avokado.

7- Salatalık.

Evdeki malzemelerle krem Yapımı: Uygulama

Tencerenin içerisine su koyun ve cam kaseyi tencerenin içine yerleştirin.

Cam kaseye 1 yemek kaşığı gliserini ekleyin ve eriyene kadar kaynatın.

Gliserini erittikten sonra zeytinyağı ve limon suyunu ekleyin.

Karışım hazırlandıktan sonra cam kavanoza dökün ve soğumaya bırakın. Doğal krem kullanıma hazır.

Su bazlı krem nasıl yapılır?

Saf suyu 20 dakika kaynatın. Bir cam kavanozda yağlarınız, emülgator, kıvam verici ve kaynatılmış su tartın. Kavanoz bir su banyosuna oturtup bütün malzemeleri eridine kadar ısıtın. Herşey eridikten sonra, su banyosundan çıkartıp, hava almadan iyice karıştırın.

Yağlı cilt nem bakımı nasıl yapılır, yağlı ciltler için nemlendirici kullanılır mı soruları en çok araştırılan konular arasındadır.

Yağlı Ciltler Neme İhtiyaç Duyar mı?

Cildin yağlı olması ile nemli olması karıştırılan bir konudur. Bu nedenle yağlı cilt neme ihtiyaç duyar mı sorusu merak edilebilir. Cildin nemli olması cildin yabancı faktörlerle karşılaştığı tabaka olan en üst tabakasının belirli bir nem oranına sahip olması anlamına geliyor. Cildin yağlı olması ise cildi koruyarak nemlendiren sebum miktarının aşırı salgılanması durumudur.

Her cilt tipi belirli bir ben oranına ihtiyaç duyar. Yağlı cilt bakımında da cildi dengeli biçimde nemlendirmek gerekmektedir. Cilt tipine uygun ürünlerin kullanılması yağlanmayı daha fazla arttırmamak için önemlidir. Yağlı cilt bakımında amaç cildi kurutmak değil, nem oranını sağlıklı düzeye getirmektir.

Yağlı Ciltler İçin Nemlendirici Krem Nasıl Kullanılır?

Yağlı cilde sahip olanlar yağlı ciltler için en iyi nemlendirici hangisi, yağlı ciltler nemlendiriciyi nasıl kullanılır sorularıyla karşı karşıya kalabilirler. Yağlı cilt nemlendiricileri yoğunluklu olarak su bazlı olmalıdır. Nemlendiricinin oil free olmasına da dikkat edilmelidir.

Yağlı ciltler nemlendirici özellikli kremi makyaj öncesinde baz olarak kullanabilirler. Ayrıca cilt tipine uygun yağlı cilt için nemlendirici gece kremleri de daha canlı ve ışıltılı görünüme sahip, nemi dengelenmiş bir ciltte uyanmayı kolaylaştırır. Yağlı ciltler için nemlendirici kullanmada günlük rutin genellikle nemlendiricinin temiz bir cilde sabah ve akşam ince bir katman olarak uygulanmasıdır.

Yağlı Ciltlerde Nemlendirici Ne İşe Yarar?

Su bazlı ve yağsız formülleri ile nemlendiriciler, cilt sağlığı için düzenli olarak kullanılmalıdır. Nemlendiriciler yağlı ciltlerde; Cilt üzerinde siyah noktalara görünümünü azaltır, Cildin parlamasına kontrol altına alıyor, Cildi sıkılaştırır, Cildin nem oranını dengeleyerek ışıltılı bir görünüme kavuşmasını sağlar.

Kış aylarında soğuk havanın da etkisiyle dudaklarda çatlaklar ve kuruluk görülür. Dudaklarınızı her zaman nemli tutmak ve doğal ışıltısını korumak için düzenli olarak bakım yapmak gerekir. Evde dudak bakımı nasıl yapılır? diye merak ediyorsanız bu ipuçlarına mutlaka bir göz atın.

DUDAK PEELİNGİ YAPIN

Peelingler cilt yüzeyinde biriken ölü hücreleri temizler ve cildi tazeler. Aynı cildiniz gibi dudaklarınızı da ölü hücrelerden arındırmanız gerekir.

Dudaklarınızın dokusunu yenilemek ve muhteşem görüntüsünü korumak için peelingi düzenli olarak uygulamanız gerekir.

Dudak peelingi için 1 çay kaşığı kahve ile zeytinyağını karıştırın. 1-2 dakika dudaklarınızı bu doğal peeling ile ovalayın.

Daha sonra durulayın ve nemlendirici krem uygulayın. Dudak peelingini haftada 2-3 kez yapabilirsiniz.