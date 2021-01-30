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Dünya Birçok ülke aşı bulamazken, 5 milyon nüfusu olan Avrupa ülkesi 24 milyon doz aşı aldı
Dünya

Birçok ülke aşı bulamazken, 5 milyon nüfusu olan Avrupa ülkesi 24 milyon doz aşı aldı

Koronavirüs salgınında bazı Avrupa ülkelerinin tutumları, adaletsiz uygulamalara neden oluyor. Birçok ülke aşı bulamazken, Avrupa ülkeleri gereğinden fazla aşı satın alarak dağıtım sürecini baltalıyor. Son olarak 5,8 milyonluk nüfusu olan Danimarka, 24,8 milyon doz aşı satın alacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 08:35:00 -
Birçok ülke aşı bulamazken, 5 milyon nüfusu olan Avrupa ülkesi 24 milyon doz aşı aldı

Koronavirüsle mücadele kapsamında ülkeler aşı siparişi vermeye devam ediyor. Nüfuslarına yetecek ölçüde aşı siparişinin verilmesi gerekirken, Danimarka farklı bir adım attı.

Yaklaşık 5,8 milyon nüfusuna karşın Danimarka, 24,8 milyon kişiye yetecek kadar koronavirüs aşısı siparişi verdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu aracılığıyla aşı tedarik eden Danimarka, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, BioNTech/Pfizer, CureVac ve Moderna firmalarından aşı alacak.

Anlaşma çerçevesinde Danimarka’nın 3 milyon kişi için ekstra aşı opsiyonunun daha bulunduğu kaydedildi. Söz konusu opsiyonun da kullanılması durumunda, 27,8 milyon kişiye yetecek kadar aşı satın alınmış olacak.

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