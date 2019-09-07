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Birçok kişinin infaz emrini veren terörist İstanbul'da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şube ekiplerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın sözde "kadı" sı M.E.B. isimli şahıs gözaltına alındı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 12:13
Birçok kişinin infaz emrini veren terörist İstanbul'da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Suriye Rakka'da DEAŞ terör örgütünün Suriye Rakka yapılanmasında yer alan M.E.B. isimli şahsın yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Zanlının İstanbul'da olduğunu belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. 3 Eylül günü yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınan M.E.B. isimli zanlı, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlının yapılan üst aramasında başkasına ait düzenlenmiş bir Suriye kimiliği ve örgütsel dökümanlar da ele geçirildi.

Rakka'da bir dönem örgütün sözde "Kadı"sı olarak görev yaptığı öğrenilen zanlının çok sayıda kişinin infaz kararını verdiği de tespit edildi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 12:13
  1. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  2. DEAŞ

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