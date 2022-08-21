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Aktüel Birçok kişi bilmiyor... Adana kebapla ilgili ezber bozan bilgi
Aktüel

Birçok kişi bilmiyor... Adana kebapla ilgili ezber bozan bilgi

Diyetisyen Sabahat Gök, diyet sürecinde 1 veya 2 dilim ekmekle Adana kebap yemenin bir zararı olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 16:35:00 -
Birçok kişi bilmiyor... Adana kebapla ilgili ezber bozan bilgi

Kebabın başkenti Adana’da birçok insan diyet yaparken kebap yemekten kaçınıyor.

Kuyruk yağıyla hazırlanan, masaya 10 çeşit salata ile servis edilen Adana kebabın diyet yaparken yenilmesinin herhangi bir zararı olmadığı öğrenildi. Diyetisyenler ve kebapçılar, diyet sürecinde 1 veya 2 dilim ekmekle Adana kebap yemenin vücuda zarar vermediğini belirtti.

Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Cihangir Korkmaz, “Diyet yaparken gelip kebap yiyen çok misafirimiz var. Onlara kebap hazırlarken yağ oranını düşürüyoruz ve az ekmek ile servis ediyoruz” dedi.

Diyetisyen Sabahat Gök, "Diyet yapan birçok danışanım, ‘Kebap yiyebilir miyim?’ diye soruyor. Adana’da birçok kebapçıda, kebaptan önce en az 10 çeşit salata geliyor. Kebaptan önce mutlaka bu salatalar tüketilmeli. Kadınlar 1 dilim, erkeklerde 2 dilim ekmekle haftada 1 Adana kebap yiyebilirler. Hiçbir zararı olmaz" diye konuştu.

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Yorumlar

osman

Yahu ne kadar çok bilen var.
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