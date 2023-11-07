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Dünya Birçok İslam ülkesi bunu yapamadı! Maduro'dan 'helal olsun' dedirten Gazze çağrısı
Dünya

Birçok İslam ülkesi bunu yapamadı! Maduro'dan 'helal olsun' dedirten Gazze çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-11-07 22:55:00 - 2023-11-07 23:02:07
Birçok İslam ülkesi bunu yapamadı! Maduro'dan 'helal olsun' dedirten Gazze çağrısı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, katil İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına tepki göstererek, 'İnsanlık artık ayağa kalkmalı ve İsrail'in Filistin halkına yaptığı soykırıma 'dur' demeli.' ifadesini kullandı.

'Maduro ile Daha Fazla' programında Filistin'in Karakas Büyükelçisi Fadi Alzaben'i konuk eden Venezuela Devlet Başkanı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Katil İsrail'in Gazze'de masum insanları hedef aldığını vurgulayan Maduro, "New York Times'da bir makale okudum. Bu makaleyi yazan analist, Gazze'deki durumu Nazilerin Yahudilere yaptığı katliamla kıyaslıyor. Gaz odalarına ilk olarak kadınlar ve çocuklar atılmıştı. Bugün görüyoruz ki, İsrail aynısını Filistin halkına uyguluyor. Kadınlar ve çocuklar korkunç şekilde öldürülüyor. İnsanlık artık ayağa kalkmalı ve İsrail'in Filistin halkına yaptığı soykırıma 'dur' demeli." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Alzaben de, İsrail'in Filistin halkını bir ayı aşkındır bombaladığını ve 10 binden fazla insanın ölümüne yol açtığını söyledi.

Saldırıların çoğu kadın ve çocuklara yapılıyor

Gazze'deki durumun oldukça vahim olduğunu dile getiren Alzaben, "İsrail, saldırılarının yüzde 70'ini kadın ve çocuklara düzenliyor. İsrail, bu süreçte yasaklı bombalar kullandı. Hastaneler, kiliseler, camiler ve mülteci kampları bombalandı." dedi.

Alzaben, Gazze'nin 17 yılı aşkındır her taraftan abluka altında tutulduğunu hatırlatarak, "Şu anda en büyük endişemiz Gazze halkının sonsuza kadar topraklarından sürgün edilmesidir." diye konuştu.
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"Soykırımın durdurulması için tek ses olalım"

Sosyal medya hesabı X'ten programı paylaşan Maduro, "Venezuela'nın Filistin halkıyla dayanışması kapsamında, Filistin Büyükelçisi Fadi Alzaben'i konuk ettim. Yahudilere, Katoliklere ve Müslümanlara bir kez daha sesleniyorum. Filistin halkına yönelik soykırımın durdurulması için tek ses olalım." mesajını paylaştı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, 10 Ekim'deki açıklamasında da Gazze'de ayrım gözetmeksin sivillerin yaşadığı binaların bombalandığını belirterek, İsrail'in Filistin halkına karşı "soykırım" yaptığını belirtmişti.

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