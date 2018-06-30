Birçok ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker gözaltında
Hain darbe girişiminin yıl dönümüne yaklaşırken FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor. FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik Kırıkkale merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonda 13 muvazzaf asker gözaltına alındı.30 Haziran 2018 Cumartesi 09:48
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Kırıkkale merkezli Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, Ankara, Kilis, Mardin, Muş ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 13 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Şüphelilerin Emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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