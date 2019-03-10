“Birçok alanda dünyayla yarışır hale geldik”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye’nin savunma sanayii, makine, gayrimenkul, gıda, tekstil, demir-çelik, bilişim ve yazılım sektörlerinde dünya ile yarışır hale geldiğini belirterek, “Bu alanlardaki kabiliyetlerimizi Arap ülkelerine taşımayı arzu ediyoruz” dedi. Arap gazetecilerle bir araya gelen Kaan, İslam ülkeleriyle ticareti artırmak için önemli projeler ortaya koyduklarını da dile getirdi. Bu projeleri hükümete sunduklarını kaydeden Kaan, “Türkiye, Arap Birliği ülkeleriyle ticaretinde 2018’de 16,5 milyar dolar açık verdi. Bu açık enerji ithalatından kaynaklanıyor. Bundan sonraki dönemde ticari heyetlerle birlikte ihracatımız ve ticaretimizi artırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Faizsiz finans vurgusu

Ayrıca MÜSİAD olarak faizsiz finans sistemleri konusunda ellerinden geleni yapacakları sözünü veren Kaan, yeni bir sistem oluşturmak için gerekli girişimlerde bulunacaklarını açıkladı.