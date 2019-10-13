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Birbirlerine düştüler! Teröristbaşı Cilo sahibi ABD'yi Rusya ile tehdit etti

Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ederken ABD'nin bölgeden çekilmesiyle birlikte yalnız kalan terör örgütü PKK/YPG ağır kayıplar verdi. Terör örgütü PKK'nın paravan örgütlerinden SDG'nin sözde komutanı Şahin Cilo, "Bizi yüz üstü bıraktınız" diyerek ABD'yi Rusya ile anlaşmakla tehdit etti.

13 Ekim 2019 Pazar 23:21
Birbirlerine düştüler! Teröristbaşı Cilo sahibi ABD'yi Rusya ile tehdit etti

Amerikan televizyonu CNN International’ın haberine göre terör örgütü YPG/PKK’nın sözde komutanlarından Şahin Cilo, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin harekatının ardından ABD’li bir diplomatla görüştü, "Bizi yüz üstü bıraktınız" dedi.

İddiaya göre bu konuşma perşembe günü bir araya gelen terör elebaşılarından Şahin Cilo ile ABD’nin DEAŞ’la Mücadelede Özel Temsilcisi Yardımcısı William Roebuck arasında geçti. CNN’in iddiasına göre Kobani, ABD’li yetkiliye "Bizi sattınız. Bu ahlaksızlık" dedi.

ABD'yi Rusya ile tehdit etti

ABD’nin koltuklarının altındayken sözde ‘kahramanlık’ hikayeleri yazan terörist Cilo, panik halinde ABD’yi tehdit etmiş.  Terörist elebaşı ayrıca Roebuck’a, "Basına gitmemek, Amerika’nın bizi terk ettiğini söylememek, hava sahamızı devralmaları için Rusya’ya ve rejime ait uçakları çağırmamak için iki gündür kendimi zor tutuyorum" demiş. İddiaya göre Şahin Cilo kod adlı terörist ABD’yi "Rusları içeri alırız" diye tehdit etmiş.

CNN’in haberinde ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’in terör örgütü için "Onları bu noktada aşırı tepki göstermemeleri konusunda teşvik ediyoruz ve bazı diplomatik çözümlere izin vermek için yatıştırmaya çalışıyoruz" dediği öne sürüldü.

Terör örgütü panikte!

Öte yandan DHA’nın haberine göre TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun ilerleyişi, terör örgütünü köşeye sıkıştırırken, terörist elebaşı Karayılan">Murat Karayılan, koalisyon ülkelerine "Hava sahasını kapatın" çağrısı yaptı.

 

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 23:21
  1. Ordu
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. ABD
  4. Şahin Cilo
  5. YPG
  6. PKK

YORUM YAZ

  • SerdarSerdar33 dk önce
    Size koca çok bugün abd yarın rusya. 
  • SABIRSABIR40 dk önce
    ADAMLAR DAHA NE YAPSINSİZE BEDAVA SİLAH VERDİLER BİRDE KALIPSİZİN İÇİN SAVAŞIP CANLARINDAN MIOLACAKLARDIIIII......TABİ Kİ HAYIRRRR....... ZAHMETSİZ EMEKOLMAZHANİBURALARDA KÜRDÜSTAN KURACAK SONRA KENDİ BAŞINIZA BAGIMSIZOLARAKKKK....YÖNETECEKTİNİZZZ...... NE OLDUUUU....UMDUĞUNUZ DAĞLARA KAR MIYADIIIIII.....AKILLI OLUN CANINIZ O BEDENİN İÇİNDEYKEN KAÇIP KURTULUN DERİM SİZ ZATEN ORADAN ÇOKTANNN...KAÇMIŞSINIZYANİ KİRİŞİ KIRMIŞSINIZDIR BUNDAN ADIM GİBİEMİNİM ŞİMDİ AĞLAMAYI BIRAKINDA AKILLI OLUNNN......ORALARI TERKEDİP GİDİNNNNN.....BARİCANINIZIKURTARINNNNN......OTOPRAKLARDA SİZE KÜRDİSTAN MÜRDİSTAN KURMAKKKKKK......YOKKKK.....BUNA İZİNVERMEYİZZZ....ZATEN KÜRK HALKININ TÜRKİYE CUMHURİYETİ DİYE BİR DEVLETİİİ....VAR GAYETTE MEMNUNLARRRRRR.......SİZİN KÜRK HALKINA NE KADAR DEYER VERDİĞİNİZORTADA.....ARTIKKÜRT HALKI SİZİNYALANLARINIZA İNANMIYACAKKKKKKKKK.......İNANMAZZZZZDAAAAAA......
  • emekli çavuşemekli çavuş55 dk önce
    SAHİBİN...NE...İSTERSE...SİZE...ONU...YAPTIRIYOR.....KALKMIŞ.....SAHTE...KÜLHANBEYLİK...YAPIYOR....K.CINIZ'DAKİ....DONUNUZA...KADAR...SAHİPLERİNİZ..VERİYOR....HAVLAYIP....DURMA.....GÖRENDE.....İNSAN...SANIR!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • mertmert1 sa önce
    rusyada yüz üstü bırakacak

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