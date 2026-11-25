UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Galatasaray'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Aston Villa'da genç futbolcu Johan Manzambi, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Mücadeleyi genel olarak kötü oynamadıklarını düşünen Manzambi, güçlü bir rakibe karşı mücadele ettiklerini ve RAMS Park atmosferinin zorluğuna dikkat çekti.

"GALATASARAY'IN STADINDA OYNAMAK ZOR"

Karşılaşmayı değerlendiren Manzambi, "Açıkçası, genel olarak bence kötü bir maç çıkarmadık. Bence iyi bir maçtı. Sonuçta iyi bir takıma karşı oynadık. Burada, Galatasaray'ın stadında oynamanın tüm taraftarlarla falan oldukça zor olduğunu biliyoruz. Burada kaybeden çok takım olduğunu da biliyoruz. Bizi neyin beklediğini biliyorduk. Ve maalesef bugün kaybettik." ifadelerini kullandı.

"KENDİ GÜÇLÜ YÖNLERİYLE OYNADILAR"

Galatasaray'ın oyununa da değinen genç futbolcu, "Açıkçası oldukça hazırdık diyebilirim. Böyle geleceklerini biliyorduk. Kendi güçlü yönleriyle oynadılar ve bugün de bunun karşılığını aldılar." dedi.

"BİRBİRİMİZİ DUYAMIYORDUK"

RAMS Park'taki taraftar atmosferinin iletişim kurmalarını zorlaştırdığını belirten Manzambi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galatasaray stadyumunda oynamak çok zor çünkü birbirinizi duyamıyorsunuz. Ama bu yenilgiyi ıslıklara bağlayamayız. Zor oldu, birbirimize sesimizi yükseltmek, bağırarak iletişim kurmak zorunda kaldık. Ama buranın böyle olduğunu zaten biliyorduk."