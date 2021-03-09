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Yerel Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi
Yerel

Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi

Düzce’de 14 yıl önce kızının vesilesiyle bıraktığı sigaranın parasını her gün ailesinden habersiz biriktiren baba Tanju Acar, evladına hayalini kurduğu otomobili almanın sevincini yaşıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 10:15:00 -
Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi

Uzun yıllar sigara tiryakisi olan 53 yaşındaki esnaf Tanju Acar, içtiği sigarayı 14 yıl önce yanlışlıkla 9 yaşındaki kızı Sena’nın eline değdirerek yaralanmasına neden olduğu için sigarayı bıraktığını söyledi. Her gün sigaraya verdiği paraları, kızının adına bir bankada açtığı birikim sigortası hesabına yatıran Acar, ailesinden habersiz biriktirdiği paralarla 18 yaşında ehliyetini alan kızına otomobil hediye ederek sürpriz yaptı. Kızının üniversite sınavını kazanıp öğretmen adayı olduğunu söyleyen Acar, “Bu kez parayı onun hayal ettiği arabaya dönüştürmek için biriktirdim. İlk aldığımız aracı satıp Sena’nın hayalini kurduğu araçla değiştirdim” dedi.

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