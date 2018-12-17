Bırakın kızınız el evine gitsin



Akraba evliliğinden kaynaklanan ve zihinsel engelliliğe yol açan fenilketonüri hastalığı, bebeğin topuğundan alınacak bir damla kanla tespit edilebiliyor. Tesbit edilirse, tedavi mümkün. Ama yine de çok zahmetli.

Protein metabolizmasıyla ilgili fenilanin hidroksilaz denilen bir enzimin eksikliği sonucu ortaya çıkan fenilketonüri, yeni doğan bebeklerde beyinde geriye dönülmez hasar veren bir hastalık. En önemli sebebi akraba evliliği olan hastalığın, en sık görüldüğü ülke Türkiye.

Hastalık Amerika ve Avrupa ülkelerinde 10 bin ile 30 bin doğumda bir görülürken, Türkiye’de 3 bin 500 ile 4 bin yeni doğanda bir ortaya çıkıyor. Bunun en önemli sebebi ülkemizdeki akraba evliliklerine merak!. Türkiye’de akraba evliliği yüzde 26. Hele doğuya doğru bu oran yüzde 34’lere varıyor. “Kızım el evine gitmesin..” diyerek; yavrularımızı felâkete, acıya, ızdıraba itekliyoruz..

Türkiye’de her yıl ortalama 350 ile 400 kadar fenilketonürili bebeğin dünyaya geldiği tahmin ediliyor. Hasta sayısı ise binlerle ifade ediliyor. Hastalık, doğumdan sonraki ilk üç gün, en geç ilk üç ay içinde bebeğin topuğundan alınacak kan ile teşhis ediliyor.

Bu teşhisi takiben hemen başlanacak ve dikkat edin ömür boyu sürdürülecek tedavi ile ancak ve sadece hastalığın kalıcı bir sakatlığa dönüşmesini engellemek mümkün. Fenilketonürili hastalara proteinden fakir özel bir tıbbi beslenme uygulanıyor. Doğumdan itibaren farklı beslenme ile tedaviye giren hastalar, et ve süt gibi ürünlerin tadını bilmiyorlar.



Hayatta ne azablar ne çaresizlikler var.. Düşünsenize minicik bebeğinizin böylesine bir ömür boyu azabla yaşamak zorunda kalmasını.. Siz de aynı azabın bir benzerini yaşarsınız elbette.. Zaten insanın daha okurken canı yanıyor. İbret alıp, haline şükredenlere ne mutlu!

Sağlıklı neslin devamı ve pişmanlık azabıyla yaşamamak için olmazsa olmaz şart “akraba evliliği yapmamak”. Çünki yaradılış hikmetimizde var bu.

Fenilketanüriyi tedaviye yönelik ürünlerin önemli bir bölümü maalesef yurt dışından geliyor. Bu yüzden fenilketonüri hastası çocukların anneleri, özellikle küçüklerin ilgisini çeken çikolata ve gofret gibi ürünlere ulaşamıyor. Piyasadakileri çocuk yiyemez. Yiyebileceği ise ithal ve fiyatına güç yetmez!

Bebek 5-6 aylıkken zekâ gerilemesi başlar.

Akranlarından farklı olarak çocuk başını tutamaz.

Oturma, yürüme, konuşma gibi becerileri gecikir.

Çevreye ilgisiz olur.

Sık sık kusar.

Aşırı el, kol, baş hareketleri yapar.

Havale nöbetleri geçirir.

Ciltte döküntüler olur.

İdrar ve teri küf gibi kokar.