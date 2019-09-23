0553 313 94 23

"Bırakın bitmeyi FETÖ yeniden yapılanıyor"

İbrahim Kulular, FETÖ’nün bitmekten ziyade yeni yapılanmalara girdiğini ama çalışmalarla onların da çökertildiğini belirtti.

23 Eylül 2019 Pazartesi 09:56
"Bırakın bitmeyi FETÖ yeniden yapılanıyor"

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü görevinden Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına getirilen İbrahim Kulular için veda yemeği düzenlendi. FETÖ’nün terör ve istihbarat örgütü olduğunu ilk söyleyen kişilerden biri olduğunun altını çizen Kulular “Ben hâlâ bu iddiamın peşindeyim. Bu örgüt, yurt dışında 132 ülkede hâlâ faal, hâlâ ticaret yapıyor, hâlâ okulları açık, hâlâ toplantılar yapıp ve en kötüsü de Türkiye aleyhinde kulis yapmaktadır. Bu sebeple böyle bir örgütün bitmesi an meselesi olamaz. Mücadelemizin sonuna kadar süreceğinden hiçbir şüpheniz olmasın. Sonuna kadar mücadelemiz devam edecek. Böyle bir örgütün, ülkenin bütün kollarına yayılmış, bütün sivil kuruluşlar dâhil toplumda her yere yayılmış bir örgütle mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.

Sonuna kadar mücadele edeceğiz

Kulular, FETÖ’nün bitmekten ziyade yeni yapılanmalara girdiğini ama çalışmalarla onların da çökertildiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

Geçen ay bildiğiniz gibi altı aylık teknik ve fiziki takip sonucunda Kayseri’de FETÖ’nün yeniden yapılanmasını çökerttik. Burada yeniden il imamı, memur imamı, mühendis imamı ve ablalar atamışlar. Bu operasyonda büyük bölge imamı olarak adlandırdığımız 27 kişiyi aldık, 19’u tutuklandı ve diğerleri de adli kontrol aldılar. Bitmeyi bırakın yeniden yapılanmaları var ve biz kriptolar dâhil hepsine yönelik sonuna kadar kararlılıkla mücadelemizi devam ettireceğiz.

Altı ilde 27 kişi yakalanmıştı

Kayseri’de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, İç Anadolu Bölgesi’nde örgüt faaliyetlerini sürdürdükleri, firar edenlere sahte kimlik temin ettikleri, örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları iddiasıyla temmuz ayında altı şehirde 27 kişi gözaltına alınmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 09:56
  1. Kayseri
  2. Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı
  3. İbrahim Kulular
  4. FETÖ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aileler HDP binasına Türk bayrağı astı
    1. Aileler HDP binasına Türk bayrağı astı
    2. Hülya Koçyiğit’e yakışmadı
    3. "Bırakın bitmeyi FETÖ yeniden..
    4. İran ABD'nin teklifini açıkladı! 'Biz..
    5. Prof. Dr. Ramazan Biçer’den önemli..
    6. Torpilliğe zemin hazırlandı! ‘İBB’ye..
    7. 178 yıllık dev şirket battı! 20 binden..
    8. AK Parti'den CHP'ye IMF tepkisi!
    9. Deprem değil Ekrem riski!
    10. El uyuşması nedir? El uyuşması nasıl..
    11. IMF ile gizlice görüşen CHP ve İP'ten..
    12. Adalet Bakanlığı personel alımı 2019..
    13. Sivas'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var
    14. Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne..
    15. Kuzey Irak'a hava harekatı! 3 terörist..
    16. Kara yollarında son durum!
    17. Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig..
    18. IMF Türkiye’den CHP ve İP’e tepki!
    19. Altın fiyatları anlık altın çeyrek..
    20. Sisi yönetimi saklıyor! Mısır'da sayı 30
    21. İran’ı bahane edip Körfez’i sardılar!..
    22. Bu hafta oynanacak Süper Lig maçları..
    23. Az önce açıklandı! Hepsi öldürüldü
    24. Sivas’ta feci kaza! 1'i bebek 2 ölü, 6..
    25. Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte..
    26. İran'dan en sert tehdit: Savaşı..
    27. Cumhurbaşkanı'ndan net açıklama:..
    28. CHP'li Edirne Belediyesi’ne haciz geldi
    29. Meteoroloji yeni rapor yayımladı!..
    30. 23.09.2019 Günün âyet ve hadisi
    Baklavacı magandalar tabelalarını değiştirdi
    Baklavacı magandalar tabelalarını değiştirdi
    Mersin'de bir saat önce aldığı otomobil küle döndü
    Mersin'de bir saat önce aldığı otomobil küle döndü
    Türkiye Yazarlar Birliği sezonu 'Kudüs'ün Işıkları' ile açtı
    Türkiye Yazarlar Birliği sezonu 'Kudüs'ün Işıkları' ile açtı
    Vatandaşa kritik uyarı: Mutlaka şikayet edin
    Vatandaşa kritik uyarı: Mutlaka şikayet edin
    TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın başlıyor
    TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın başlıyor

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2019
    Nevşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
    Nevşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
    25 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti
    25 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti