Bırak İstanbul’u bak keyfine

Her fırsatta açlık ve yoksulluk edebiyatı yapan CHP’li yöneticiler milletin aklıyla dalga geçmeye devam ediyor. Meteorolojinin ve AKOM’un günler öncesinden yaptığı uyarılara rağmen işinin başında durmak yerine Cenevre’ye tatile giden, İstanbul halkı felaketi yaşarken kendisi kayak keyfi yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, katıldığı bir TV programında ultra lüks tatiliyle ilgili skandal açıklamalarda bulundu.

Ekrem öyle demiş

Aylar süren sessizliğini bozan İBB Sözcüsü Ongun, sırf uçak masrafının bile on binlerce lira tuttuğu, geceliğinin ise en az 150 bin lira olduğu Cenevre tatilinin, Uludağ’daki tatilden çok daha ucuz olduğunu öne sürerek büyük bir pişkinlik örneği sergiledi. Felaket anında kişisel sosyal medya hesabından sahadaymış gibi paylaşımlar yapan Ongun, ‘sahadayız’ yalanı deşifre olduktan sonra İstanbul’a dönmek istediğini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na söylediğini fakat “Ne döneceksin Murat. Bak keyfine. Kafanı dinlendir” yanıtını aldığını söyledi. Selde tatil, depremde kayak keyfi yapan, İstanbul’a kâbusu yaşatan kar fırtınasında lüks bir balıkçıya gitmek için kar küreme aracı kullanan İmamoğlu’nun danışmanı Ongun’un, ‘tatili neden iptal etmediği’ konusundaki soruya ise, “Ucuz olsun diye 7-8 ay öncesinden rezervasyon yaptırmıştım. Nereden bilebilirim İstanbul’a kar yağacağını” şeklinde yanıt vermesi, İstanbul’u hangi kafanın yönettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Danışman maaşıyla tatil

Öte yandan, CHP’li İBB Sözcüsü Murat Ongun’un kayak tatili yaptığı Courchevel’de, bugünden 8 ay sonrasına rezervasyon yapıldığında 4 kişilik bir ailenin 10 günlük tatili, ortalama 150 ila 300 bin TL’ye tekabül ediyor. Aynı ailenin sadece uçak bilet parası ise 30 bin TL civarında. Fahiş rakamlar, Ongun’un danışman maaşıyla bu tatili nasıl karşıladığı sorularını akıllara getiriyor.

İstanbul'a yazık oldu

İBB Sözcüsü Murat Ongun’un aymazlığını gazetemize değerlendiren Gazeteci Yazar Zihni Çakır, “İstanbul İstanbul olalı bu kadar garabet bir yönetim anlayışının eline düşmemişti. Kendini 16 milyonun başkanı olarak tanıtan kişi, 16 milyon kar felaketi altında kaldığı bir dönemde kendine özel kar küreme aracıyla gizli gizli İngiliz elçiyle buluşup onunla cilveleşebiliyor. Öbür tarafına geçiyorsun, bunun Sözcücü diye küresel ağın yetiştirdiği kişi, İstanbul kar esaretindeyken yurt dışına kayak tatiline gidiyor. Daha sonra bunu açıklarken de Uludağ’dan daha ucuz bir yere gittiğini söyleyebiliyor. Üstelik de İstanbul’u yöneten zatın, ‘Gelme, bak keyfine’ dediğini itiraf ediyor. Karın yağacağını nereden bileyim diyerek savunma yapıyor. Halbuki karın yağacağı gün çıkmış Türkiye’den. Yani, böylesini hak ediyor mu İstanbullu? Bu zihniyete aldanmaması gerektiği dersini almak için de olsa belki gerekti ama İstanbul’a yazık oldu” ifadelerini kullandı. Çakır ayrıca, İstanbul’u, Ankara’yı, senelerdir İzmir’i millete hizmet yerine kendi çevrelerini doyurma ve yönettikleri bölgeleri küresel sisteme entegre etme zihniyetine sahip kişilere teslim ettiğimizi sözlerine ekledi.

Dertleri eğlence

Siyaset Bilimci Ali Coşar ise, “Bu adamların en ufak bir beldeden tutun da devletin en üst kademesine kadar hangi siyasal ve bürokratik bir makama geldilerse, işler güçleri eğlence oldu. Bunlar, yiyelim içelim eğlenelim zihniyetine sahipler. Konforlarından asla taviz vermezler. Memleket bizim düşüncesindeler. Bu zihniyetin ana fikri, millete değil kendine hizmettir. Bunların hiçbir zaman hizmet etmeye niyetleri olmamıştır, olmayacaktır da” ifadelerini kullandı. Önümüzdeki dönemde bu ekibin cumhurbaşkanlığı adaylığı için öne çıkarılacağını kaydeden Coşar, “Önümüzdeki dönemde bunlar yeniden öne çıkarılacaklar. Batılı Atlantik ittifakı büyük ortakları ABD ve İngiltere, İmamoğlu’nun yanında. Dolayısıyla bunların derdi hizmet değil. İstanbul bütçesinin ne hale geldiğini görüyorsunuz. Ulaşım hakeza. Bunların derdi milletin parasını har vurup harman savurmak. Milleti, küresel efendilerine karşı borçlandırmak. Normalde bırakın bürokratları bu yerlerde tatil yapmasını, o beldelerin adını bile bilmesi mümkün değil. Ana gidiyorlar. Nasıl gidiyorlarsa?” açıklamasında bulundu.