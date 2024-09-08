Bırak aday olmayı, seçimi göremezsin Eko! Seni CHP içindeki rakiplerinden önce onlar yakacak

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, Ekrem İmamoğlu’nun erken seçim çağrısını ve kendi adaylık sürecini değerlendirdi. Genç, İmamoğlu’nun kendini dev aynasında gördüğünü ve aday olma arzusu içinde olduğunu söyledi. CHP içindeki çekişmeleri ve İmamoğlu’nun adaylık sürecindeki sıkıntıları ele alan Genç, CHP'nin iç dinamiklerinde kaos olduğunu belirtti. Genç, CHP'nin gelecekteki siyasi stratejilerini sorguladığı yazısında şunları kaydetti:

" "İstinaf, benim hakkımda ceza versin bu iktidar Yargıtay kararının gününü göremez. Bu millet ayağa kalkar" diyor Eko.

Biz boşuna "Eko'ydu, sırf ego oldu" demiyoruz.

Yahu kendini hakikaten fasulyeden nimet sanıyor. Millet ayağa kalkarmış!..

Saraçhane'de Meral ablasının desteği ile "yeniden başlıyoruz çat pat güm!.." operasyonuyla adaylığını ilan etmek istemişti. Bay Kemal; 'otur oturduğun yerde yavrucum' deyince millet ayağa kalkmadı!.. "İcracı cumhurbaşkanı yardımcılığı" gibi bir görev uydurdular garibime!

CHP'de işler karışık. Tüzük kurultayından sonra kim nerde olacak, kimin sözü geçecek, kaç eş başkan çıkacak, sonrasında adaylık için önümüzdeki yıllar içerisinde kimler savaşacak belli olacak...

Eko 'ben en önemliyim, aday olacağım, gündemde olmalıyım, mağdur edilmeliyim' diyor...

Dikkat et Eko, seni CHP içindeki rakiplerinden önce, çile çektirdiğin İstanbullular yakacak. Metrobüs kazaları, yanan otobüsler, bitmeyen metro inşaatları..vs, derken İstanbullu ayağa kalkacak.

Bırak aday olmayı, seçimi göremezsin! (...)"

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