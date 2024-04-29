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Teknoloji Bir zamanların ikonik telefonu Nokia 3210 yeni tasarımıyla geri dönüyor!
Teknoloji

Bir zamanların ikonik telefonu Nokia 3210 yeni tasarımıyla geri dönüyor!

Yeniakit Publisher
2024-04-29 19:45:00 - 2024-04-29 19:50:29
Bir zamanların ikonik telefonu Nokia 3210 yeni tasarımıyla geri dönüyor!

Geçtiğimiz günlerde birçok yeni ürün tanıtan HMD Global, Nokia 3210’nun 2024 versiyonunu ilk defa gösterdi.

Finlandiyalı HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nokia, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarla adından söz ettiriyor.

Son zamanlarda düşük fiyatlı modellere ağırlık veren şirket, eski modellerini canlandırmaya devam ediyor.

Yeni Nokia 3210 geliyor

Geçtiğimiz yıl içerisinde birçok efsane Nokia modelinin yeni sürümünü piyasaya süren şirket, şimdi de Nokia 3210 modelini yeniliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Göz alıcı bir mavi tonlu telefon, ünlü Nokia 3210'un tasarım detaylarını ve özelliklerini koruyor.

1999 yılında piyasaya sürülen Nokia 3210'un çağdaş tasarımı, 2024 yılında dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

Akıllı telefon kategorisine girmeyecek olan telefon, muhtemelen 4G bağlantısı ve WhatsApp gibi özelliklere sahip olacak.

Telefonun ne zaman tanıtılacağı ve piyasaya sürüleceği şimdilik belirsiz.

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