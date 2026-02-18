Bir zamanlar laikçilerin yasakçıların kalesi idi! Anayasa Mahkemesi'nde Başkan Erdoğan’ın seçtiği üye sayısı 11’e yükselecek

Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) seçilecek isimler için 3 adayını belirledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mart ayında görev süresi dolacak olan Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan’ın yerine Yargıtay tarafından aday gösterilen 3 isimden birini atayacak.

Böylece 15 üyeli AYM’de Başkan Erdoğan’ın atadığı üye sayısı 11’e çıkacak.

11 aday seçimde yarıştı

Yargıtay Büyük Genel Kurulu, AYM Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan’ın 12 yıllık görev süresinin 17 Mart tarihinde dolacak olması nedeniyle AYM’ye seçilecek 3 adayın belirlenmesi için seçimini yaptı.

11 adayın yarıştığı seçimde Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Karayıldız 58, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Oğuz Dik 45, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Üyesi Şaban Kazdal ise 44 oyla en çok oy alan 3 üye oldu.

Anayasa gereği üç adayın ismi Cumhurbaşkanlığına gönderilecek ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu isimlerden birini AYM üyesi olarak atayacak.

Yargı kulislerinde Erdoğan’ın atayacağı ismin seçimde en çok oyu alan Mustafa Karayıldız olacağı konuşuluyor.

Karayıldız, Yargıtay ile bir zamanlar laikçilerin ve yasakçıların kalesi olan Anayasa Mahkemesi (AYM) arasında krize neden olan AYM'nin Can Atalay'a ilişkin tepki çeken iki ayrı hak ihlali kararını uygulamayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri arasında yer alıyor.

Abdullah Gül’ün seçtiği tek isim kaldı

Adaylar arasında yapacağı bu seçimle AYM’de Başkan Erdoğan tarafından doğrudan atanan üye sayısı 11’e çıkacak.15 üyeli AYM’de 3 üye TBMM tarafından seçilmişti.

Abdullah Gül döneminden seçilen tek isim olarak da Engin Yıldırım kaldı. Yıldırım, 2010’daki anayasa referandumundan önce seçildiğinden, görev süresi 12 yıl olmayan tek isim olarak görevine devam ediyor.

Öte yandan Erdoğan’ın yeni üyeyi seçmesinin ardından, Gökcan’dan boşalacak olan Başkanvekilliği koltuğu için de seçim yapılacak.

Aralık 2026’da ise mevcut AYM Başkanı Kadir Özkaya’nın görev süresinin dolacak olması nedeniyle bu kez de Danıştay kontenjanından 3 aday belirlenecek ve bu adaylar arasından bir isim yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanacak.

Üyenin belirlenmesinin ardından bu kez de AYM Başkanlığı için seçim yapılacak.