Bir zamanlar katsayı zulmü altındaydı! LGS şampiyonunun ilk tercihi imam hatip

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulundan mezun olan Sena Sarıdayı, AA muhabirine, tam puan almanın heyecanını hala yaşadığını ifade etti.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih sürecinde ilk sıraya hayali olan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesini yazdığını, okulun hem akademik hem de manevi eğitimini çok önemsediğini söyledi.

Sena Sarıdayı, okulu bu yıl gezdiğini ve çok beğendiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Geçen seneden beri tek hedefim Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi. Çünkü hem manevi eğitimi, kültürü ve dini anlamda eğitimi hem de akademik başarısı... YKS'deki başarıları ve sağladığı imkanlardan dolayı Kartal Anadolu İmam Hatip'i gurur tablosu olarak görüyoruz. Geçen seneden beri gerçekten bunun için çalıştım. Kartal İmam Hatip'i seçme sebeplerimden biri de şöyle söyleyeyim; uluslararası düzeydeki dil eğitimi de çok iyiydi. Aynı zamanda uluslararası müfredatları da uyguluyordu. Bu yüzden önümü de çok açacağını düşündüm. Bu da tercih sebeplerimden biriydi."

Sınava hazırlık sürecini anlattı

Sena Sarıdayı, sınava hazırlık sürecinde telefon ve internetle sınırlı düzeyde temas kurduğunu vurgulayarak, "Ailem telefonu elimden almadı, telefonun kontrolü bende de vardı. Yarım saat kullanıyordum. Benim 5 dakika ekran süremin olduğu günler de vardı, hiç olmadığı günler de vardı, yarım saati geçtiği günler de vardı. Mesela ben arkadaşlarıma ve hocalarıma soru gönderiyordum, onların çözümüne bakıyordum. Onun dışında sosyal medya camiasına hiç atılmadım bu sene." ifadelerini kullandı.

Planlı bir hayatının olduğuna dikkati çeken Sarıdayı, günde ortalama 300 soru çözdüğünü söyledi.

Sınava çok çalışmasının yanı sıra sosyal aktivitelere de katıldığını aktaran Sarıdayı, şunları kaydetti:

"Bir odaya kapanıp günde 10 saat çalışmışsın, hiç oturup biriyle sohbet etmemişsin, bütün gün matematik çözmüşsün... Pek bir katkısı olacağını düşünmüyorum. Çünkü bir süre sonra da insanda bıkkınlık oluşturuyor sürekli çalışmak. Bu yüzden arada bir sosyalleşmeye vakit ayırmak gerek."

Sarıdayı, dışarıdan herhangi bir özel ders almadan tamamen okulun verdiği eğitim ve kendi çalışmasıyla bu başarıyı elde ettiğini sözlerine ekledi.

Baba Recep Sarıdayı ise kızıyla gurur duyduğunu ifade etti.